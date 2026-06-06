Trąba powietrzna na Mazurach? Jest nagranie, ale brak zgłoszeń o szkodach

Spis treści
Trąba powietrzna w Cudnochach potwierdzona przez łowców burz
W piątek na polu w okolicach wsi Cudnochy w gminie Mikołajki zaobserwowano krótkotrwałą trąbę powietrzną. Nagranie trafiło do internetu i zostało opublikowane m.in. przez stowarzyszenie Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz.
W sobotę organizacja potwierdziła zdarzenie:
„Mamy potwierdzony przypadek trąby powietrznej, która wystąpiła wczoraj w godzinach popołudniowych we wsi Cudnochy”.
Zjawisko zostało również zarejestrowane w Europejskiej Bazie Danych o Poważnych Zjawiskach Pogodowych (ESWD).
Straż pożarna: „Nie było żadnych zgłoszeń”
Mimo spektakularnego nagrania, służby nie odnotowały żadnych skutków przejścia trąby.
Dyżurny stanowiska kierowania PSP w Mrągowie przekazał PAP:
– Na terenie gminy Mikołajki nie odnotowaliśmy zdarzeń związanych z pogodą, a tym bardziej z tornadem czy tego typu anomaliami.
Podobnie wypowiedział się burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski, który zapewnił, że nie ma informacji o poszkodowanych ani o zniszczeniach.
Dwa powalone drzewa jedynym skutkiem pogody
Według władz gminy jedyne zdarzenie pogodowe, jakie odnotowano w piątek, to wywrócenie dwóch drzew na leśnej drodze, gdzie odbywał się rajd samochodowy. Drzewa szybko usunęli strażacy zabezpieczający trasę, a impreza mogła odbywać się dalej.
Burze nad Mazurami i ostrzeżenia IMGW
W piątek na Mazurach obowiązywały ostrzeżenia IMGW I i II stopnia przed burzami. Lokalnie mogły im towarzyszyć:
- bardzo silne opady deszczu,
- porywy wiatru do 80 km/h,
- gwałtowne zjawiska konwekcyjne.
To właśnie w takich warunkach mogło dojść do powstania krótkotrwałej trąby powietrznej.