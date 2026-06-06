Trąba powietrzna na Mazurach? Jest nagranie, ale brak zgłoszeń o szkodach

Trąba powietrzna w Cudnochach potwierdzona przez łowców burz

W piątek na polu w okolicach wsi Cudnochy w gminie Mikołajki zaobserwowano krótkotrwałą trąbę powietrzną. Nagranie trafiło do internetu i zostało opublikowane m.in. przez stowarzyszenie Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz.

W sobotę organizacja potwierdziła zdarzenie:

„Mamy potwierdzony przypadek trąby powietrznej, która wystąpiła wczoraj w godzinach popołudniowych we wsi Cudnochy”.

Zjawisko zostało również zarejestrowane w Europejskiej Bazie Danych o Poważnych Zjawiskach Pogodowych (ESWD).

Straż pożarna: „Nie było żadnych zgłoszeń”

Mimo spektakularnego nagrania, służby nie odnotowały żadnych skutków przejścia trąby.

Dyżurny stanowiska kierowania PSP w Mrągowie przekazał PAP:

– Na terenie gminy Mikołajki nie odnotowaliśmy zdarzeń związanych z pogodą, a tym bardziej z tornadem czy tego typu anomaliami.

Podobnie wypowiedział się burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski, który zapewnił, że nie ma informacji o poszkodowanych ani o zniszczeniach.

Dwa powalone drzewa jedynym skutkiem pogody

Według władz gminy jedyne zdarzenie pogodowe, jakie odnotowano w piątek, to wywrócenie dwóch drzew na leśnej drodze, gdzie odbywał się rajd samochodowy. Drzewa szybko usunęli strażacy zabezpieczający trasę, a impreza mogła odbywać się dalej.

Burze nad Mazurami i ostrzeżenia IMGW

W piątek na Mazurach obowiązywały ostrzeżenia IMGW I i II stopnia przed burzami. Lokalnie mogły im towarzyszyć:

bardzo silne opady deszczu,

porywy wiatru do 80 km/h,

gwałtowne zjawiska konwekcyjne.

To właśnie w takich warunkach mogło dojść do powstania krótkotrwałej trąby powietrznej.

W ESWD potwierdzono wczorajszy przypadek tornada we wsi Cudnochy.Tornado zostało zarejestrowane przez Pana Jakuba Malczyka. https://t.co/gmyEKbLHLA pic.twitter.com/XouuU2L5jb— Pietrek Szuster (@retsuz) June 6, 2026

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