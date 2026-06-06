Trąba powietrzna na Mazurach? Jest nagranie, ale brak zgłoszeń o szkodach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-06 14:35

Na Mazurach mogło dojść do pojawienia się trąby powietrznej, a w sieci krąży nagranie z okolic Mikołajek. Choć zjawisko zostało potwierdzone przez łowców burz, lokalne służby nie odnotowały żadnych szkód ani zgłoszeń. Co dokładnie wydarzyło się w Cudnochach?

Trąba powietrzna

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Autor: Pokoman/ Shutterstock

Trąba powietrzna w Cudnochach potwierdzona przez łowców burz

W piątek na polu w okolicach wsi Cudnochy w gminie Mikołajki zaobserwowano krótkotrwałą trąbę powietrzną. Nagranie trafiło do internetu i zostało opublikowane m.in. przez stowarzyszenie Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz.

W sobotę organizacja potwierdziła zdarzenie:

„Mamy potwierdzony przypadek trąby powietrznej, która wystąpiła wczoraj w godzinach popołudniowych we wsi Cudnochy”.

Zjawisko zostało również zarejestrowane w Europejskiej Bazie Danych o Poważnych Zjawiskach Pogodowych (ESWD).

Straż pożarna: „Nie było żadnych zgłoszeń”

Mimo spektakularnego nagrania, służby nie odnotowały żadnych skutków przejścia trąby.

Dyżurny stanowiska kierowania PSP w Mrągowie przekazał PAP:

– Na terenie gminy Mikołajki nie odnotowaliśmy zdarzeń związanych z pogodą, a tym bardziej z tornadem czy tego typu anomaliami.

Podobnie wypowiedział się burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski, który zapewnił, że nie ma informacji o poszkodowanych ani o zniszczeniach.

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Dwa powalone drzewa jedynym skutkiem pogody

Według władz gminy jedyne zdarzenie pogodowe, jakie odnotowano w piątek, to wywrócenie dwóch drzew na leśnej drodze, gdzie odbywał się rajd samochodowy. Drzewa szybko usunęli strażacy zabezpieczający trasę, a impreza mogła odbywać się dalej.

Burze nad Mazurami i ostrzeżenia IMGW

W piątek na Mazurach obowiązywały ostrzeżenia IMGW I i II stopnia przed burzami. Lokalnie mogły im towarzyszyć:

  • bardzo silne opady deszczu,
  • porywy wiatru do 80 km/h,
  • gwałtowne zjawiska konwekcyjne.

To właśnie w takich warunkach mogło dojść do powstania krótkotrwałej trąby powietrznej.

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