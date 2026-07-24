Luksusowy dom Agnieszki Maciąg wystawiony na sprzedaż! Mąż nie może tam dłużej żyć. "To miejsce przepełnione jest jej energią"

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 roku. Trzy lata wcześniej usłyszała okrutną diagnozę raka szyjki macicy. O swojej walce z chorobą mówiła otwarcie, a w ostatnich latach niemal całkowicie zrezygnowała z życia w blasku fleszy. Skupiła się na rodzinie, pisaniu i codzienności blisko natury. To właśnie dom w Górach Złotych stał się symbolem jej życiowej przemiany. Teraz został wystawiony na sprzedaż.

Wymarzony dom Agnieszki Maciąg

Dom w Orłowcu był dla Agnieszki Maciąg miejscem wyjątkowym. To właśnie tam, z dala od fleszy stworzyła z mężem Robertem Wolańskim swoją bezpieczną przestrzeń. Niespełna rok po śmierci pisarki i byłej modelki małżonek gwiazdy podjął bolesną decyzję o sprzedaży ukochanej posiadłości swojej żony.

Jeszcze w maju 2026 roku, w dniu urodzin Agnieszki Maciąg, Robert Wolański zaprosił kamery "Dzień Dobry TVN" do posiadłości, którą wspólnie razem z żoną stworzyli. W emocjonalnej rozmowie opowiadał, jak zakochali się w tym miejscu.

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"Jest zbyt wiele wspomnień"

To miejsce jest przepełnione jej energią

Wówczas Wolański ujawnił też, że życie w tym domu pełnym wspomnień po zmarłej żonie stało się niezwykle trudne.

Jest zbyt wiele wspomnień. Jest to bolesne codziennie. Więc wydaje mi się, że odejdziemy stąd w którymś momencie, prędzej czy później.

Bajkowy dom w ukrytej sprzedaży

Dziś wiadomo już, że te słowa mają swoje konsekwencje. Posiadłość została oficjalnie wystawiona na sprzedaż. Jak informuje agencja Partners International na swojej stronie na Instagramie, nieruchomość ma ponad osiem hektarów terenu w sercu Gór Złotych. Na działce znajduje się ok. 400-metrowy dom z biblioteką i widokiem na góry, osobny dom gościnny, apartament dla gości, letni salon ze strefą SPA oraz własny las, wzgórze, polana i górski potok.

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Skontaktowaliśmy się za agencją Partners International, która podjęła się sprzedaży tej unikalnej nieruchomości Agnieszki Maciąg.

"Poufny charakter transakcji"

Potwierdzamy, że nieruchomość znajduje się w procesie sprzedaży, realizowanym na podstawie zlecenia od jej właściciela. Transakcja jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami rynkowymi oraz standardami naszej agencji. Sprzedaż odbywa się w formule off-market, co oznacza, że oferta nie jest publicznie dostępna. Jest to powszechnie stosowany model sprzedaży w segmencie nieruchomości premium. Ze względu na poufny charakter transakcji nie komentujemy jej szczegółów, w tym liczby zapytań, prowadzonych rozmów ani etapów negocjacji. Działamy w sposób profesjonalny, z poszanowaniem prywatności właściciela oraz wszystkich uczestników procesu. Agencja Partners International

"Super Express" skontaktował się także z Piotrem Błachutem z firmy InnerValue, która współpracuje z agencją Partners International w ramach obsługi marketingu. Ekspert przekazał nam powyższe stanowisko agencji i wyjaśnił nam dokładnie na czym polega sprzedaż off-market i istotę definicji nieruchomości premium. Dlaczego szczegóły sprzedaży Agnieszki Maciąg są utajnione?

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Nie znajdziesz tego domu na żadnym portalu

Piotr Błachut: To jest dla nas po prostu transakcja, jakich od lat prowadzimy setki. Dostaliśmy zlecenie, podejmujemy się zlecenia i po prostu robimy swoją robotę zgodnie ze standardami. Ta oferta nawet nie jest dostępna publicznie, bo to jest off market. Joanna Konieczna-Krzyżaniak: Na czym dokładnie polega sprzedaż off market? PB: To taka ukryta sprzedaż. Sprzedaż off market oznacza, że oferta nie jest publicznie dostępna. W takim sensie, jak na przykład sobie Pani wchodzi na "Otodom.pl" i widzi mieszkania na sprzedaż. Widzi Pani ceny, parametry, lokalizacje zdjęcia. Off market nie działa w ten sposób. Off market to jest jakby - nie wiem czy ja mogę to tak nazwać, bo jestem PR-owcem, nie agentem - zamknięte oferty. Są niedostępne publicznie i trafiają do wąskiego grona zainteresowanych. Nie podaje się nigdzie nazwisk tych osób. W takich przypadkach zależy nam na stuprocentowej prywatności, poufności. Tego typu działanie dostępne jest tylko w segmencie premium. Ale chodzi tu o "premium" nie z nazwy - dzisiaj to słowo jest nadużywane w marketingu nieruchomości. Naprawdę, każdy blok nowy nazywa się "premium". Ale prawdziwe "premium" to jest metraż, to są materiały, to jest otoczenie. Bardzo dużo elementów składa na to określenie.

Na szczęście znaleźliśmy zdjęcia posiadłości Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego na Instagramie. Na stronie "partnersinternational_wroclaw" widzimy obłędny, ogromny, doskonale zaprojektowany do każdej aktywności, bajkowy po prostu dom - zobacz w naszej galerii zdjęć.

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Taki jest dom Agnieszki Maciąg

W opisie oczywiście nie widzimy ceny, nazwisko właściciela także jest ukryte.

Ponad 8 hektarów w sercu Gór Złotych oferuje pełną swobodę, ciszę i oddech od miejskiego zgiełku. Posiadłość obejmuje prywatne wzgórze, las oraz polanę, a tuż przy tarasie przepływa górski potok. Do dyspozycji jest także szklarnia z domowym warzywnikiem. Główny dom otula wnętrza naturalnym światłem, łącząc widok na panoramę gór z ciepłą, domową atmosferą. Przemyślana architektura pozwala w pełni cieszyć się otaczającą naturą. Niezależne zaplecze z domem gościnnym, mieszkaniem oraz salonem letnim ze strefą SPA i kominkiem zapewnia swobodę aranżacji. To idealny wybór na wielopokoleniową rezydencję lub biznes w klimacie slow life. Powierzchnia domu głównego: 400 m2

13 pokoi

Osobny dom gościnny: 70 m2

Mieszkanie gościnne: 60 m2

Salon letni ze strefą SPA: 100 m2

Działka z lasem i potokiem: 8,16 ha Exceptional Orłowiec Estate with a private hill and forest 🌲 Lądek-Zdrój | Off market

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