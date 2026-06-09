Wszyscy patrzyli na jej dłoń. Maja Chwalińska ukrywa znaczenie tajemniczego tatuażu

Kamery uchwyciły więcej, niż planowała. Tatuaże Chwalińskiej są na ustach wszystkich

Ostatnie tygodnie były dla Mai Chwalińskiej wyjątkowe. 24-letnia Polka osiągnęła jeden z największych sukcesów w swojej dotychczasowej karierze, docierając do finału wielkoszlemowego Roland Garros. Choć w decydującym starciu musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, jej występy odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wraz z rosnącą popularnością tenisistki kibice zaczęli interesować się nie tylko jej sportowymi osiągnięciami. W mediach społecznościowych i na forach pojawiły się pytania dotyczące jej życia prywatnego, zainteresowań oraz charakterystycznych tatuaży, które można dostrzec podczas meczów.

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Tajemnica Mai Chwalińskiej wyszła na jaw? Ten napis rozpalił internet

Podczas spotkań rozgrywanych na paryskich kortach uwagę wielu obserwatorów przyciągnęły ozdoby na ciele zawodniczki. Na dłoniach i przedramionach Chwalińskiej można zauważyć kilka wzorów oraz napisów, które od razu stały się przedmiotem internetowych dyskusji.

Najwięcej emocji wywołał niewielki napis "Free", widoczny na jednej z dłoni tenisistki. Kibice zaczęli zastanawiać się, czy ma on związek z ważnym wydarzeniem z jej życia, osobistą filozofią czy może okresem walki o siebie. Odpowiedź na to pytanie zna jednak wyłącznie sama zawodniczka.

Temat pojawił się również podczas konferencji prasowej po jednym ze zwycięskich meczów. Jeden z dziennikarzy postanowił zapytać wprost o znaczenie tajemniczego napisu. Chwalińska nie zamierzała jednak uchylać rąbka tajemnicy. Z uśmiechem stwierdziła jedynie, że pozostawi tę historię dla siebie i pozwoli innym snuć własne interpretacje.

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To jednak niejedyny tatuaż, jaki posiada reprezentantka Polski. Na jej ciele znajduje się kilka innych wzorów, w tym napis "Courage", który po angielsku oznacza odwagę. Nie brakuje także delikatnych motywów graficznych, które nie zawsze są widoczne podczas telewizyjnych transmisji. Jeden z nich przez długi czas pozostawał niemal niewidoczny, ponieważ zazwyczaj zakrywała go sportowa opaska na nadgarstku.

Rosnące zainteresowanie osobą Chwalińskiej sprawiło również, że ponownie zaczęto przypominać jej trudną drogę do sukcesu. Kilka lat temu tenisistka otwarcie mówiła o problemach psychicznych, które zmusiły ją do przerwania kariery. W 2021 roku zdecydowała się zrobić krok w tył i skupić na walce o własne zdrowie. Przed finałem Roland Garros o tamtym okresie opowiedzieli także rodzice zawodniczki. Nie ukrywali, że był to niezwykle bolesny czas dla całej rodziny. Wspominali bezradność i trudności związane z chorobą córki, podkreślając jednocześnie, że dziś najgorsze chwile są już za nimi.

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