Gwiazda The X Factor oskarżona o próbę zabójstwa! Polka walczy o życie po dramacie w Londynie

Julita Buczek
2026-04-22 17:58

Dramat przed klubem w Londynie wstrząsnął opinią publiczną! Była gwiazda The X Factor usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa Polki. Kulisy sprawy są jeszcze bardziej szokujące, a w tle pojawia się konflikt… o mężczyznę!

Autor: Carrington, Klaudia Zakrzewska/ Instagram

Zazdrość doprowadziła do tragedii? W tle rywalizacja o mężczyznę 

We wtorek przed sądem stanęła Gabrielle Carrington, influencerka znana w sieci jako RielleUK. To właśnie ona miała prowadzić samochód, który wjechał w grupę ludzi przed jednym z nocnych klubów. Wśród poszkodowanych jest Klaudia Zakrzewska - młoda Polka, która obecnie przebywa w szpitalu i walczy o życie. Jej stan lekarze określają jako krytyczny, mimo że w sieci pojawiały się nieprawdziwe informacje o jej śmierci.

Miłosny trójkąt zakończony tragedią?! Szokujące kulisy sprawy z udziałem gwiazdy X Factora

Sprawa nabiera tempa, a każdy kolejny szczegół brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. Prokurator Rizwan Amin ujawnił, że między kobietami od dawna istniał poważny konflikt. Jak zeznała sama oskarżona, jego źródłem miała być rywalizacja o tego samego mężczyznę. To właśnie ta napięta relacja mogła doprowadzić do tragedii.

Na tym jednak nie koniec. Śledczy ustalili, że Carrington prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu i to w ilości znacznie przekraczającej dopuszczalne normy. W Wielkiej Brytanii limit wynosi 0,8 promila, a według ustaleń celebrytka miała go przekroczyć aż dwukrotnie.

Największe zdziwienie wywołał jednak przebieg samego przesłuchania. Trwało ono zaledwie… 11 minut! W tym krótkim czasie kobieta złożyła zeznania pod przysięgą, po czym została natychmiast odesłana do aresztu. Decyzję o jej dalszym losie podjęła sędzia Nina Tempia, która nie miała wątpliwości - 29-latka pozostanie za kratami do kolejnej rozprawy.

Sprawa już teraz budzi ogromne emocje w brytyjskich mediach. Daily Mail opublikował rysunek oskarżonej wykonany na sali sądowej. Co ciekawe, po zakończeniu przesłuchania Carrington wykonała gest, który wielu uznało za kontrowersyjny - ułożyła dłonie w kształt serca.

