Z ziemi wystawała ludzka czaszka. Zmroziło ich, kiedy wykopali resztę!

W niedzielę (19 kwietnia) w Obórkach (gm. Konstancin-Jeziorna) spacerowicze znaleźli ludzką czaszkę, a po odkopaniu ziemi − część szkieletu z fragmentami odzieży.

Szczątki znajdowały się w ziemi najprawdopodobniej od kilku do kilkunastu lat.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

Szkielet trafił do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia tożsamości, przyczyny i okoliczności śmierci.

Tajemnica sprzed lat. Makabryczne odkrycie w Obórkach

W niedzielę (19 kwietnia), w spokojnej miejscowości Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna, doszło do makabrycznego odkrycia. Przypadkowe osoby, spacerujące po okolicy, natknęły się na przedmiot, który z daleka przypominał kamień. Ten jednak, po bliższym przyjrzeniu, okazał się fragmentem ludzkiej czaszki.

Na miejsce wezwano policję. I fakt, w płytkim dole odnaleziono czaszkę, a po odkopaniu kolejnych warstw ziemi, ujawniono część szkieletu wraz z fragmentami odzieży!

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że odnalezione kości znajdowały się w ziemi od kilku, a nawet do kilkunastu lat. Wyjaśnienie tej sprawy będzie niezwykle skomplikowane i będzie wymagało szczegółowych badań kryminalistycznych. Ubranie, które również zostało wykopane, jednoznacznie wskazuje na to, że ciało to przebywało w ziemi przez wiele lat.

Działania służb na miejscu zdarzenia

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ich głównym zadaniem było zabezpieczenie miejsca odkrycia oraz zgromadzenie wszelkich możliwych dowodów. Szkielet został zabezpieczony i przetransportowany do zakładu medycyny sądowej. Tam specjaliści przeprowadzą dokładne badania, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny i okoliczności śmierci, a także w identyfikacji zmarłej osoby.

