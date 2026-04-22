Pijany strażnik więzienny zgłosił gwałt. Prawda o zachowaniu mundurowych na Pomorzu szokuje

Zaskakujące zgłoszenie. Funkcjonariusz Służby Więziennej wezwał policję

Funkcjonariusze z wejherowskiej komendy na Pomorzu odebrali wyjątkowo nietypowe zgłoszenie. Pracownik Służby Więziennej skontaktował się z dyżurnym, twierdząc, że został wykorzystany przez swoich kolegów.

Cała sytuacja rozegrała się nocą z 12 na 13 kwietnia w trakcie kursu dla dowódców zmian Służby Więziennej. Szkolenie zorganizowano w pomorskiej miejscowości Zwartowo, o czym poinformowało radio RMF FM.

Skierowani na miejsce policjanci napotkali jednak na zupełnie nieprzewidziany rozwój wypadków. Mężczyzna nagle odwołał całe zawiadomienie, argumentując, że alarmistyczny telefon wynikał wyłącznie z upojenia alkoholowego, a samego przestępstwa wcale nie było.

Weryfikacja trzeźwości zgłaszającego pracownika więziennictwa wykazała obecność aż 2,7 promila w wydychanym powietrzu. Wyszło na jaw, że jego dwaj współlokatorzy również byli nietrzeźwi.

Konsekwencje fałszywego oskarżenia. Służba Więzienna wszczyna dyscyplinarkę

Władze Służby Więziennej błyskawicznie uruchomiły procedurę dyscyplinarną wobec pracownika zawiadamiającego o zmyślonym incydencie. Formacja podjęła dodatkowe czynności badające tło całego zajścia. Zweryfikowane zostanie też to, czy kursanci nie brali innych środków odurzających.

Stacja RMF FM zaznacza jednocześnie, że na terenie obiektu hotelowego dla mundurowych obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu.

