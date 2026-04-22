49-latek ruszył na policjantów z siekierą, stracił luksusowe auto

W miejscowości Jeżowe 49-latek rzucił się z siekierą na interweniujących funkcjonariuszy policji.

Nikomu nie stała się krzywda, ponieważ mundurowi i rodzina mężczyzny błyskawicznie zareagowali na zagrożenie.

Napastnikowi grozi dziesięć lat za kratkami, a śledczy zabezpieczyli jego gotówkę oraz pojazd wyceniany na 120 tysięcy złotych.

W miniony piątek na terenie jednej z prywatnych posesji w Jeżowem rozegrał się koszmar. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Nisku, funkcjonariusze przyjechali na miejsce w związku z otrzymanym zgłoszeniem, gdy nagle 49-latek chwycił za siekierę.

Mężczyzna bez żadnego racjonalnego powodu podniósł siekierę i skierował ją prosto w stronę mundurowych wykonujących swoje obowiązki służbowe.

Zatrzymanie 49-latka w Jeżowem. Stracił samochód i gotówkę

Ta niebezpieczna sytuacja trwała ułamki sekund, ale niosła ze sobą ryzyko ogromnej tragedii. Dzięki zimnej krwi i błyskawicznej reakcji policjantów oraz wsparciu członków rodziny furiata, udało się uniknąć rozlewu krwi. Agresor został sprawnie obezwładniony, chociaż mundurowi zaznaczają, że w trakcie zatrzymania stawiał on silny opór, zarówno bierny, jak i czynny.

Mieszkaniec Jeżowego odpowie teraz za usiłowanie czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych oraz użycie wobec nich przemocy fizycznej. Polskie prawo traktuje takie zachowanie jako niezwykle poważne przestępstwo, za które grożą surowe konsekwencje.

W efekcie tego skandalicznego incydentu, śledczy podjęli decyzję o tymczasowym zajęciu majątku należącego do 49-latka. Zabezpieczono jego samochód osobowy, którego wartość szacuje się na 120 tysięcy złotych, a także 10 tysięcy złotych w gotówce. Dodatkowo, na wniosek niżańskiej komendy, Prokuratura Rejonowa w Nisku nałożyła na podejrzanego policyjny dozór i zakazała mu opuszczania terytorium kraju.

Ostateczny los napastnika leży teraz wyłącznie w rękach wymiaru sprawiedliwości. Za usiłowanie czynnej napaści na policjanta polski kodeks karny przewiduje niezwykle surową karę. Mężczyzna może spędzić w zakładzie karnym nawet najbliższe 10 lat.