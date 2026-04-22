Horror na S8. Ciężarówka zawisła na wiadukcie! Kierowca uwięziony w kabinie

Piotr Lis
2026-04-22 13:02

Chwile grozy na węźle Konotopa pod Warszawą! Ciężarówka staranowała bariery i zawisła na skraju wiaduktu. Kierowca został uwięziony w zniszczonej kabinie. Zjazd z trasy S8 na S2 w kierunku Ursynowa został całkowicie zablokowany, a kierowcy utknęli w gigantycznych korkach. Jak ustaliliśmy, utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin.

Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce
  • W środę (22 kwietnia) na węźle Konotopa pod Warszawą ciężarówka staranowała bariery i zawisła na skraju wiaduktu.
  • Kierowca tira został uwięziony w kabinie i musiał być uwolniony przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
  • Zjazd z trasy S8 na S2 w kierunku Ursynowa został całkowicie zablokowany.
  • Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Wypadek ciężarówki na węźle Konotopa

Do wypadku doszło w środę (22 kwietnia) na zjeździe z trasy S8 na S2 na węźle Konotopa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Tir przebił bariery energochłonne, ściął ekrany dźwiękochłonne i zatrzymał się dopiero na skraju wiaduktu.

Dramatyczna akcja ratunkowa. Kierowca uwięziony w kabinie

Najbardziej dramatycznie wyglądała kabina ciągnika siodłowego. Po uderzeniu częściowo zawisła nad skarpą, co znacznie utrudniło akcję ratunkową.

Kierowca był uwięziony w pojeździe, strażacy przy użyciu hydraulicznych narzędzi wykonali dostęp do kierowcy. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego z ogólnymi potłuczeniami ciała − przekazał „Super Expressowi” mł. kpt. Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Mężczyzna był przytomny.

Akcję ratowniczą utrudniał fakt, że na jezdnię wysypały się worki z granulatem tworzywa sztucznego, a na asfalcie pojawiły się rozlane płyny eksploatacyjne z uszkodzonego pojazdu.

Gigantyczne korki i utrudnienia na S8 i S2. Zjazd zablokowany

Zjazd z S8 na S2 w kierunku Ursynowa został całkowicie zablokowany. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami i korkami, które, jak zapowiadają służby, mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tego niebezpiecznego zdarzenia. Okoliczności wypadku będzie szczegółowo wyjaśniać policja.

WYPADEK
TRASA S8