Dantejskie sceny w sądzie. Skazany na dożywocie Patryk R. wpadł w furię. „Ch*j wam w d**ę!”

Dożywocie za zabójstwo 71-letniego Jerzego Ż.

W poniedziałek, 20 kwietnia 2026 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie zabójstwa 71-letniego Jerzego Ż., do którego doszło w nocy z 17 na 18 września 2024 r. na terenie ROD „Bemowo” w Ostrołęce.

Oskarżeni o zabójstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie połączonej z rozbojem było trzech mężczyzn - Patryk R., Mateusz G. i Rafał K.

Ostatecznie Mateusz G. i Rafał K. uniknęli kary za morderstwo. Sąd częściowo zmodyfikował zarzucane im aktem oskarżenia czyny. Działanie Rafała K. zakwalifikował jako kradzież oraz nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu Jerzemu Ż. Natomiast zachowanie Mateusza G. sąd uznał za wyczerpujące znamiona przestępstwa rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu.

Jedynie trzeci z oskarżonych - Patryk R. - został uznany za winnego zabójstwa. Jak przekazał lokalny portal eostroleka.pl, zdaniem sądu to właśnie 28-latek zadawał śmiertelne obrażenia seniorowi, a kluczowym dowodem obciążającym go były ślady biologiczne na koszulce pokrzywdzonego 71-latka. - W chwili, gdy bił pokrzywdzonego, chciał go zabić i świadczy o tym fakt, że wrócił, gdy pokrzywdzony wzywał pomocy - mówiła sędzia Magdalena Dąbrowska cytowana przez portal. Patryk R. został skazany na dożywocie.

Dantejskie sceny w sądzie. Patryk R. wpadł w furie

Po ogłoszeniu wyroku, gdy sędzia uzasadniała orzeczenie, Patryk R. wpadł w furię. Niezwykle kwiecista wiązanka wulgaryzmów poleciała w stronę sędzi i składu orzekającego. Jednak dopiero, gdy sędzia zwróciła mężczyźnie uwagę, doszło do eskalacji jego szału. Poniżej cytujemy zapis wymiany zdań, opublikowany na łamach portalu eostroleka.pl. Aż uszy więdną od tej łaciny!

- Zaraz pan wyjdzie - sędzia zwróciła się do oskarżonego.

- Mogę wyjść - odpowiedział Patryk R.

- Jak pan chce...

- Jaka tu jest sprawiedliwość, ku**a!

- W tym miejscu oskarżony R. oświadcza, że chce opuścić salę. Proszę wyprowadzić oskarżonego.

- Ku**y je***ne, tfu, kur**a!

- Używa słów wulgarnych...

- Je**ć Was, ku**a!

- Zaraz za obrazę sądu...

- Dożywocie? Ku**y je**ane

- Proszę wyprowadzić!

- Ch*j wam w d**ę! Ku**a, sprawiedliwość je**na, w Polsce, ku**a. Ch*j Ci w d**ę, k***o je***na!

Na tym jednak nie koniec popisu braku kultury skazanego. Gdy był wyprowadzany z sali przez policję zaczął pluć w kierunku 5-osobowego składu orzekającego!

Obecny na sali prokurator zawnioskował o zabezpieczenie protokołu z rozprawy celem przekazania go do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce. Teraz śledczy ocenią, czy odrażające zachowanie w sądzie Patryk R. wypełnia znamiona przestępstwa.

