Zamiast tunelu jest fontanna. Trwają ostatnie prace

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-06-06 14:58

W samym centrum Warszawy trwa jedna z najbardziej widowiskowych przemian przestrzeni publicznej w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Ulica Złota, na odcinku między Marszałkowska a Jasna, zmienia się nie do poznania. Tam, gdzie jeszcze niedawno funkcjonował tunel samochodowy, dziś powstaje nowoczesny, wielofunkcyjny deptak z fontanną i rozbudowaną infrastrukturą retencyjną.

  • W sercu Warszawy, w ramach projektu Nowe Centrum, powstaje nowa atrakcja.
  • Na deptaku, w miejscu dawnego tunelu, uruchamiana jest innowacyjna, wielofunkcyjna fontanna, zintegrowana ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę.

Fontanna na ulicy Złotej

Centralnym elementem nowej przestrzeni jest wielofunkcyjna fontanna wbudowana w deptak. Została zaprojektowana tak, aby pełnić zarówno funkcję estetyczną, jak i użytkową - stanowi część systemu retencji wody deszczowej.

Obecnie trwa programowanie urządzeń odpowiedzialnych za efektowne pokazy wodno-świetlne. Jak podkreślają wykonawcy, „Złota nabiera kolorów - dosłownie”, bo testowane jest już podświetlenie.

Retencja wody i infrastruktura pod ziemią

Pod powierzchnią deptaka powstał rozbudowany system retencyjny. Będzie gromadził wodę opadową i wykorzystywał ją do podlewania zieleni w modernizowanym kwartale ulic. System obejmuje także nowe pomieszczenia techniczne, które odpowiadają za obsługę instalacji. Całość została spięta przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, tworząc spójny układ gospodarki wodnej dla całego obszaru.

Przebudowa obejmuje nie tylko Złotą, ale cały kwartał ulic: Zgoda, Jasna oraz Sienkiewicza. Projekt zakłada stworzenie bardziej przyjaznej przestrzeni miejskiej, z większą ilością zieleni, lepszą retencją wody i nowoczesnym oświetleniem.

Wielki remont w centrum Warszawy. Złota zmienia się nie do poznania

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