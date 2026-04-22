Noc grozy w bloku w Czerwionce-Leszczynach. Agresor ostrzelał drzwi sąsiada i groził mu śmiercią

Martyna Urban
2026-04-22 12:13

Sąsiedzki konflikt w Czerwionce-Leszczynach przerodził się w sceny jak z thrillera. Agresywny 36-latek strzelał do drzwi mieszkania, groził śmiercią, a na koniec chwycił za nóż. Interweniować musiały policja i strażacy.

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy z 16 na 17 kwietnia w Czerwionce-Leszczynach. Około godziny 1:00 mieszkańców jednego z bloków obudziły odgłosy strzałów i krzyków. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który miał ostrzeliwać drzwi jednego z mieszkań i grozić lokatorowi śmiercią.

Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że napastnik nie tylko oddawał strzały w kierunku drzwi, ale również próbował zmusić sąsiada do ich otwarcia, grożąc mu pobiciem i zabójstwem. W pewnym momencie sytuacja eskalowała jeszcze bardziej — mężczyzna sięgnął po nóż i trzykrotnie wbił go w drzwi wejściowe mieszkania.

Z uwagi na realne zagrożenie, do akcji wezwano również strażaków oraz dodatkowe siły policji. Agresor zabarykadował się w swoim lokalu i nie reagował na polecenia. Ostatecznie mundurowi siłowo weszli do mieszkania i zatrzymali 36-letniego mężczyznę oraz jego 34-letniego znajomego.

Alkohol i eskalacja konfliktu

Śledczy ustalili, że sprawca wcześniej spożywał alkohol, a narastający konflikt sąsiedzki doprowadził do niebezpiecznej eskalacji. Co więcej, nie był to pierwszy incydent — kilka dni wcześniej wtargnął do mieszkania pokrzywdzonego i zaatakował go fizycznie.

Na szczęście tym razem nie doszło do tragedii, a zaatakowany 33-latek nie odniósł poważnych obrażeń.

Zatrzymany usłyszał szereg zarzutów, w tym kierowanie gróźb karalnych, naruszenie miru domowego, zniszczenie mienia oraz nielegalne posiadanie amunicji.

Decyzją Sądu Rejonowego w Rybniku, na wniosek śledczych i prokuratora mieszkaniec powiatu rybnickiego został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 8 lat więzienia - przekazała Komenda Miejska Policji w Rybniku. 

