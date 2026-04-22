CBA w katowickim urzędzie. Chodzi o znany program
Wczesnym rankiem 21 kwietnia rozpoczęła się szeroko zakrojona operacja służb specjalnych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także we wszystkich wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, w tym również w Katowicach. Działania prowadzone są na polecenie Prokuratury Europejskiej i obejmują zabezpieczanie dokumentacji związanej z programem „Czyste Powietrze”.
Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, agenci od godzin porannych gromadzą materiały dotyczące funkcjonowania programu od 1 czerwca 2021 roku. Chodzi o projekt współfinansowany z funduszy unijnych, co oznacza, że sprawa ma również wymiar międzynarodowy.
Funkcjonariusze CBA przyszli do MKiŚ i funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze z okresu od 1 czerwca 2021 r. - przekazał na portalu "X" Marek Pogorzelski, rzecznik Ministerstw Klimatu i Środowiska.
Akcja nie ogranicza się wyłącznie do Warszawy – czynności prowadzone są równolegle w wielu instytucjach centralnych i lokalnych. W operacji bierze udział ponad 60 funkcjonariuszy CBA, wspieranych przez przedstawicieli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
Czego dotyczy śledztwo ws. programu Czyste Powietrze?
Według informacji przekazanych przez resort klimatu, śledztwo dotyczy możliwego niedopełnienia obowiązków przez urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie kolejnych etapów programu. Kontrowersje budzą szczególnie zmiany wprowadzone w ostatnich latach – m.in. system prefinansowania oraz zniesienie limitów kosztów, które mogły otworzyć drogę do nadużyć.
Nieprawidłowości miały skutkować nie tylko stratami finansowymi, ale także problemami dla beneficjentów programu. W całym kraju toczy się już około 700 postępowań związanych z potencjalnymi nadużyciami. Część z nich została wszczęta na podstawie zawiadomień instytucji publicznych.
Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską wskazuje, że możliwe uchybienia mogły pojawić się już na etapie tworzenia programu. Systemowe luki – według ustaleń – mogły zostać wykorzystane przez nieuczciwych wykonawców do wyłudzania środków.
Dzisiejsza akcja pokazuje skalę sprawy i zaangażowanie międzynarodowych instytucji. Program „Czyste Powietrze”, jeden z kluczowych projektów finansowanych z pieniędzy unijnych, znalazł się w centrum poważnego śledztwa, które może mieć daleko idące konsekwencje.