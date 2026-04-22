CBA w katowickim urzędzie. Chodzi o znany program

Wczesnym rankiem 21 kwietnia rozpoczęła się szeroko zakrojona operacja służb specjalnych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także we wszystkich wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, w tym również w Katowicach. Działania prowadzone są na polecenie Prokuratury Europejskiej i obejmują zabezpieczanie dokumentacji związanej z programem „Czyste Powietrze”.

Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, agenci od godzin porannych gromadzą materiały dotyczące funkcjonowania programu od 1 czerwca 2021 roku. Chodzi o projekt współfinansowany z funduszy unijnych, co oznacza, że sprawa ma również wymiar międzynarodowy.

Funkcjonariusze CBA przyszli do MKiŚ i funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze z okresu od 1 czerwca 2021 r. - przekazał na portalu "X" Marek Pogorzelski, rzecznik Ministerstw Klimatu i Środowiska.

Akcja nie ogranicza się wyłącznie do Warszawy – czynności prowadzone są równolegle w wielu instytucjach centralnych i lokalnych. W operacji bierze udział ponad 60 funkcjonariuszy CBA, wspieranych przez przedstawicieli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Z uwagi na liczne pytania dziennikarzy informuję, że na polecenie Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CBA zabezpieczają od rana dokumentację z okresu od 1 czerwca 2021 roku dotyczącą programu „Czyste Powietrze”. Program jest współfinansowany ze środków unijnych. Czynności… https://t.co/MnR6QR4uRh— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 21, 2026

Czego dotyczy śledztwo ws. programu Czyste Powietrze?

Według informacji przekazanych przez resort klimatu, śledztwo dotyczy możliwego niedopełnienia obowiązków przez urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie kolejnych etapów programu. Kontrowersje budzą szczególnie zmiany wprowadzone w ostatnich latach – m.in. system prefinansowania oraz zniesienie limitów kosztów, które mogły otworzyć drogę do nadużyć.

Nieprawidłowości miały skutkować nie tylko stratami finansowymi, ale także problemami dla beneficjentów programu. W całym kraju toczy się już około 700 postępowań związanych z potencjalnymi nadużyciami. Część z nich została wszczęta na podstawie zawiadomień instytucji publicznych.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską wskazuje, że możliwe uchybienia mogły pojawić się już na etapie tworzenia programu. Systemowe luki – według ustaleń – mogły zostać wykorzystane przez nieuczciwych wykonawców do wyłudzania środków.

Dzisiejsza akcja pokazuje skalę sprawy i zaangażowanie międzynarodowych instytucji. Program „Czyste Powietrze”, jeden z kluczowych projektów finansowanych z pieniędzy unijnych, znalazł się w centrum poważnego śledztwa, które może mieć daleko idące konsekwencje.