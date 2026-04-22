Polski hotel w górach przypomina węża. Właśnie rozbił bank w najnowszym rankingu

Najlepsze polskie hotele według rankingu Travelist Hotel Star 2026

W polskiej branży turystycznej zestawienie Travelist Hotel Star 2026 stanowi jeden z kluczowych wyznaczników rynkowych standardów. Wyróżnienia przyznawane co roku przez ekspertów bazują nie tylko na profesjonalnych analizach, ale również na prawdziwych opiniach odwiedzających gości, odzwierciedlając faktyczną jakość oferowanych usług i rzeczywiste doświadczenia pobytowe. Tegoroczne wyniki rankingu dobitnie udowadniają, że rywalizacja między krajowymi obiektami noclegowymi stale przybiera na sile, a jakość nominowanych hoteli stoi na niezwykle wysokim poziomie.

Mercure Szczyrk Resort okrzyknięty najlepszym hotelem w górach

Mercure Szczyrk Resort to obiekt, który zdecydowanie wyróżnia się na tle polskiego rynku hotelarskiego. Posiada specyficzną, długą i kaskadową strukturę wkomponowaną prosto w górskie zbocze, przez co przypomina olbrzymiego, wijącego się węża. Jest to nie tylko jeden z najbardziej obszernych obiektów w kraju, posiadający w ofercie setki pokoi z malowniczym widokiem na Beskid Śląski, ale jednocześnie najdłuższy budynek noclegowy na całym kontynencie europejskim. Odwiedzający ten obiekt goście mogą korzystać m.in. z bogatej strefy wellness i SPA wyposażonej w baseny, lokali gastronomicznych oferujących dania kuchni lokalnej i ze świata, specjalnych stref eventowo-konferencyjnych oraz szeregu atrakcji dla rodzin podróżujących z dziećmi. Patrząc na te udogodnienia, tytuł najlepszego górskiego hotelu nie jest żadnym zaskoczeniem.

Wije się jak wąż! To najdłuższy hotel w Europie. Ma 330 metrów [ZDJĘCIA]

16

Historia i niezwykłe położenie Mercure Szczyrk Resort

Zlokalizowany na wysokości przekraczającej 600 m n.p.m. Mercure Szczyrk Resort gwarantuje swoim gościom spektakularne, panoramiczne widoki na pasmo Beskidów, w tym na majestatyczne Skrzyczne. Współcześnie obiekt ten, wchodzący w skład popularnej sieci Accor, to nowoczesny resort turystyczny. Powstał on na terenie legendarnego ośrodka Orle Gniazdo, który przez kilkadziesiąt lat stanowił jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli architektonicznych Szczyrku. Długość całego nowoczesnego kompleksu hotelowego to imponujące 330 metrów.