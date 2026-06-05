Odkryj Czeladź na nowo! Koncertowy weekend pełen atrakcji dla całej rodziny

Główną areną wydarzeń będzie malowniczy Park Grabek. To doskonała przestrzeń rekreacyjna, która w ostatnich latach przeszła spektakularną metamorfozę. Na miejscu na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, z uwielbianym przez dzieci owadzim placem zabaw na czele. Czeladź słynie z dbałości o tereny zielone, a tutejsze parki stanowią idealną przestrzeń na relaks pomiędzy kolejnymi punktami bogatego programu artystycznego.

Weekend pod znakiem muzycznych legend

Gwiazdozbiór tegorocznych Dni Czeladzi zaimponuje każdemu miłośnikowi polskiej muzyki rozrywkowej. Na wielkiej scenie usłyszymy artystów, których przeboje ukształtowały polską scenę muzyczną:

Niezapomniane widowisko zapewni grupa BAJM wraz z Beatą Kozidrak. Ten legendarny lubelski zespół od 1978 roku gromadzi na koncertach całe pokolenia Polaków. Ponad 4 miliony sprzedanych albumów i legendarne utwory, takie jak „Ta sama chwila”, „Biała armia” czy „Szklanka wody”, wykonywane przez charyzmatyczną wokalistkę o niepodrabialnym głosie, gwarantują gęsią skórkę i wspólny śpiew tysięcy gardeł.

Do tańca porwie publiczność grupa Piersi – rockowa formacja, która od 1984 roku słynie ze znakomitej energii, satyrycznego zacięcia i potężnego koncertowego doświadczenia. Obecnie z wokalistą Adamem „Asanem” Asanovem na czele, zespół niezmiennie zachwyca scenicznym humorem. Ich flagowy hit „Bałkanica” oraz utwory takie jak „My już są Amerykany” stworzą prawdziwie wybuchową atmosferę.

Ponadto program imprezy wzbogacą występy takich artystów i formacji jak: Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, KoNoPiAnS, Kabaret Jurki oraz obiecujące Czeladzkie Talenty.

i Autor: Eska Music Tour 2026 Czeladź/ Materiały prasowe

Kulturalne odkrycie roku: Cechownia i Straż Ogniowa

Święto miasta to również znakomita okazja, by odwiedzić obiekty zarządzane przez Muzeum Saturn, które w ostatnim czasie zyskały nowe życie dzięki staraniom lokalnego samorządu:

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego: Mieści się w monumentalnym budynku dawnej Cechowni kopalni „Saturn” z 1911 roku, zaprojektowanym przez wybitnego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Obiekt zachwyca unikatową architekturą inspirowaną secesją oraz smukłą wieżą zegarową. Po gruntownej rewitalizacji w latach 2020–2023, od grudnia 2025 roku można tu oglądać rewelacyjną, nowoczesną wystawę stałą „Górnicza Tożsamość Zagłębia”.

Zabytkowa Straż Ogniowa na Saturnie: Pięknie odrestaurowany modernistyczny budynek w stylu dworkowym z 1923 roku, autorstwa Antoniego Lufta. 2 maja 2026 roku obiekt został oficjalnie otwarty dla zwiedzających, a przed jego fasadą stanął historyczny wóz strażacki marki Ford. To wspaniałe uwieńczenie 110-letniej historii saturnowskiej straży pożarnej, która rozpoczęła swoją misję w 1916 roku pod dowództwem Romualda Hercholda.

Praktyczne informacje w pigułce:

Kiedy: 13–14 czerwca 2026 roku

Gdzie: Park Grabek w Czeladzi

Wstęp: Wolny

Partnerzy wydarzenia: Miasto Czeladź, Eska Music Tour, Super Express