Tych rzeczy lepiej nie robić przed maturą. Przesądy, które sprawdzają się co roku!

Anastazja Lisowska
2026-04-21 8:51

Matura już za chwilę, więc przed wieloma młodymi osobami w Polsce jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. To właśnie ten moment zadecyduje o przyszłości abiturientów. Co robić, a czego unikać, aby zdać maturę 2026 jak najlepiej? Zebraliśmy najpopularniejsze przesądy, które pojawiają się w dyskusjach od lat.

Tegoroczna matura zbliża się wielkimi krokami i lada moment uczniowie ostatnich klas liceów i techników zasiądą do najważniejszego w ich życiu egzaminu dojrzałości. Dobrze zdane matury to poniekąd klucz do sukcesu, lecz co zrobić, aby "dopomóc" wynikom? Okazuje się, że od lat maturzyści mówią o pewnych przesądach i zabobonach, które - jak wiadomo - warto brać z przymrużeniem oka. Mimo to, wielu uczniów wierzy w pewne kwestie i stara się unikań niektórych zachowań. O czym konkretnie mowa? Sprawdźcie naszą galerię zdjęć i upewnijcie się, czego nie zabierać na egzamin dojrzałości!

Przesądy maturalne [LISTA]

Harmonogram matur 2026

Jako że matura 2026 za chwilę, warto znać jej pełny harmongram. Cały terminarz wraz z godzinami został już udostępniony przez CKE, a zapoznać z nim możecie się tutaj: Matura 2026 już za moment. Pełny terminarz dzień po dniu. Daty i godziny wszystkich egzaminów.

O czym pamiętać przed maturą? Te kwestie są najważniejsze

Przed maturą warto skupić się nie tylko na nauce, ale też na kilku kluczowych sprawach, które realnie wpływają na wynik i samopoczucie w dniu egzaminu. Oto najważniejsze kwestie:

  • Sprawdź dokumenty i harmonogram: upewnij się, że masz ważny dowód osobisty lub legitymację oraz znasz dokładną godzinę i miejsce egzaminu. Lepiej pojawić się wcześniej niż w stresie szukać sali.
  • Przygotuj niezbędne rzeczy: czarny długopis (najlepiej kilka), a w zależności od przedmiotu także linijka, kalkulator prosty czy wzory. Spakuj wszystko dzień wcześniej.
  • Zjedz lekkie śniadanie: nie idź na egzamin głodny, ale unikaj ciężkich potraw. Najlepiej coś lekkiego, co doda energii i nie obciąży żołądka.
  • Ubierz się wygodnie: strój powinien być schludny, ale przede wszystkim komfortowy - tak, żeby nic nie rozpraszało podczas pisania.
