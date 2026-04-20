Wielki powrót ultraszybkiego pociągu na polskie tory. Znad morza do Krakowa w luksusie i ekspresowym tempie!

Anastazja Lisowska
2026-04-20 9:10

Po miesiącach przerwy na polskie tory wraca jedno z najbardziej prestiżowych połączeń kolejowych. Szybko, wygodnie i bez przesiadek - podróż z nadmorskich okolic na południe kraju znów nabiera zupełnie nowego wymiaru. Co dokładnie się zmienia i dlaczego budzi to tyle emocji? Szczegóły mogą zaskoczyć i ucieszyć wielu!

Pendolino w Szczecinie

Autor: Grzegorz Kluczyński
Powrót ultraszybkiego pociągu na polskie tory

Po miesiącach przerwy miłośnicy szybkich podróży kolejowych mają powody do radości. Już od 14 czerwca na trasę powraca legendarny skład Pendolino, który ponownie połączy wybrzeże z południem Polski. Tym razem pasażerowie będą mogli skorzystać z komfortowego i szybkiego połączenia na linii Kołobrzeg - Kraków Główny. Usługa będzie dostępna do 12 grudnia i już teraz wzbudza duże zainteresowanie. Obecnie niestety połączenie zaplanowano jako sezonowe do 12 grudnia - czy zostanie przedłużone? Tego jeszcze nie wiemy, lecz miejmy nadzieję, że tak!

Pendolino z Kołobrzegu do Krakowa

Pendolino ponownie pojawi się na trasie, która szczególnie w okresie wakacyjnym jest oblegana. Od 14 czerwca 2026 roku z Kołobrzegu dojedziemy bezpośrednio do Krakowa w zaledwie 7 godzin i 49 minut. To duże ułatwienie dla osób, którym zależy na komfortowej podróży w dogodnych warunkach, bez przesiadek i prawdopodobnych opóźnień. Warto zauważyć, że bez Pendolino wyjazd z Kołobrzegu do Krakowa pociągiem trwa nawet 15 godzin z przesiadkami. 

Szybkość i komfort na najwyższym poziomie

Pendolino od lat uchodzi za symbol nowoczesności na polskich torach. Pociąg rozwija prędkości dochodzące do 200 km/h, co znacząco skraca czas podróży między odległymi regionami kraju. Dodatkowo na pokładzie podróżni mogą liczyć na wygodne, rozkładane fotele, klimatyzację, wagony ciszy, dostęp do Wi-Fi oraz wagon restauracyjny. To rozwiązanie szczególnie docenią osoby podróżujące zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych.

Pendolino wraca nad morze

Jak ma wyglądać podróż Pendolino z Kołobrzegu do Krakowa? Poniżej zamieszczamy pełną trasę pociągu EIP 8300:

  • Kołobrzeg – odjazd: 06:10
  • Koszalin – przyjazd: 06:44, odjazd: 06:45
  • Słupsk – przyjazd: 07:25, odjazd: 07:26
  • Lębork – przyjazd: 07:56, odjazd: 07:57
  • Gdynia Główna – przyjazd: 08:32, odjazd: 08:37
  • Sopot – przyjazd: 08:44, odjazd: 08:45
  • Gdańsk Oliwa – przyjazd: 08:49, odjazd: 08:50
  • Gdańsk Wrzeszcz – przyjazd: 08:54, odjazd: 08:55
  • Gdańsk Główny – przyjazd: 08:59, odjazd: 09:02
  • Warszawa Wschodnia – przyjazd: 11:24, odjazd: 11:25
  • Warszawa Centralna – przyjazd: 11:31, odjazd: 11:40
  • Warszawa Zachodnia – przyjazd: 11:44, odjazd: 11:45
  • Idzikowice – przejazd (bez postoju)
  • Kraków Główny – przyjazd: 13:59.
