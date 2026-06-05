Zakończenie roku szkolnego przesunięte. Uczniowie mogą się zdziwić

Kalendarz roku szkolnego zawiera ciekawostkę, o której nie wszyscy wiedzą. Otóż uczniowie zakończą naukę w innym terminie niż rok wcześniej. W roku szkolnym 2025/2026 ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadnie na 26 czerwca 2026 r. Oznacza to, że wakacje rozpoczną się już następnego dnia, czyli 27 czerwca.

Dla porównania, rok szkolny 2024/2025 zakończył się 27 czerwca 2025 r., a ferie letnie rozpoczęły się 28 czerwca. Tym samym wakacje wystartują o jeden dzień wcześniej.

Czytaj też: Duże zmiany w nowym roku szkolnym. MEN wydało komunikat

Nie jest to efekt nowych przepisów czy zmian w organizacji nauki. Termin zakończenia roku szkolnego zależy od układu kalendarza. W 2026 roku ostatni dzień nauki przypadnie w piątek 26 czerwca, podczas gdy rok wcześniej uczniowie odbierali świadectwa 27 czerwca.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ferie letnie będą trwały od 27 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. Nowy rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie we wrześniu.

Katarzyna Zillmann grzmi na temat WF-u w szkołach

Sonda Ile powinna trwać lekcja w szkole? Bez zmian, czyli 45 minut 40 minut 30 minut