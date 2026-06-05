Żałoba na Uniwersytecie Warszawskim. Nie żyje wybitny naukowiec

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-05 9:51

Smutne wieści przekazał Wydział Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. W środę, 3 czerwca, zmarł wybitny naukowiec - prof. Piotr Taracha. Był światowej rangi badaczem religii, języka i kultury Hetytów oraz autorem licznych publikacji. Miał 66 lat.

Żałoba na Uniwersytecie Warszawskim. Nie żyje wybitny naukowiec

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Autor: Marekusz/ Shutterstock

Żałoba na UW. Nie żyje prof. Piotr Taracha

Informacje o śmierci wybitnego naukowca przekazał w czwartek, 4 czerwca, Wydział Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego.

„Z głębokim sutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 3.06.206 Prof. zw. dr hab. Piotra Tarachy wybitnego polskiego hetytologa, historyka, kulturoznawcy i archeologa, dziekana Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2016-2024), wcześniej prodziekana i wice-dyrektora Instytutu Orientalistycznego oraz przewodniczącego Prezydium Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk (2019-2022)” - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zmarły profesor miał 66 lat.

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„Życzliwy i oddany kolega”

Jak podkreślili pracownicy Wydział Kultur Azji i Afryki UW, prof. Taracha był światowej rangi badaczem religii, języka i kultury Hetytów, autorem licznych publikacji oraz nauczycielem kolejnych pokoleń badaczy. „Swoją wiedzą, pasją badawczą i pracą organizacyjną wniósł nieoceniony wkład w rozwój orientalistyki, archeologii i nauk humanistycznych” - zaznaczyli.

„Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny uczony, szanowany nauczyciel akademicki oraz życzliwy i oddany kolega” - dodali, wspominając zmarłego prof. Piotra Tarachy.

Data ostatniego pożegnania cenionego naukowca nie jest jeszcze znana.

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