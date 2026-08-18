Władimir Kliczko żegna matkę swojej córki. "Odeszła zdecydowanie za wcześnie"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-08-18 11:19

24 godziny po tragicznej wiadomości o śmierci byłej narzeczonej, z którą ma córkę, legendarny Władimir Kliczko postanowił publicznie pożegnać aktorkę Hayden Panettiere. "Odeszła zdecydowanie za wcześnie" - napisał wieloletni mistrz świata wagi ciężkiej i podkreślił, że była ważną częścią jego życia. Jak zaznaczył, zadba o to, by ich córka Kaya dobrze zapamiętała matkę.

  • Aktorka Hayden Panettiere została znaleziona martwa w domu 16 sierpnia.
  • Była narzeczona i matka córki Władimira Kliczki za kilka dni skończyłaby 37 lat.
  • Legendarny pięściarz wzruszająco pożegnał byłą partnerkę 24 godziny po tragicznej wiadomości.

Władimir Kliczko wzruszająco żegna Hayden Panettiere

Władimir Kliczko i Hayden Panettiere przez lata tworzyli jeden z najgłośniejszych związków w świecie sportu. Słynna hollywoodzka aktorka była narzeczoną wieloletniego mistrza świata wagi ciężkiej i w 2014 roku urodziła ich córkę, którą nazwali Kaya Evdokia Kliczko. Po rozstaniu w 2018 r. Panettiere oddała prawo do opieki byłemu partnerowi, co tłumaczyła własnymi problemami z uzależnieniem i depresją poporodową. W niedzielę, 16 sierpnia 2026, została znaleziona martwa w domu w Greenville w Karolinie Południowej.

Nie żyje była narzeczona Kliczki. Znana aktorka miała 36 lat

Uśmiechnięci Władimir Kliczko i aktorka Hayden Panettiere. O pożegnaniu byłej narzeczonej przeczytasz na SE.
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Jak informuje miejscowe biuro koronera, u 36-letniej aktorki (21 sierpnia skończyłaby 37 lat) doszło do zatrzymania akcji serca. Akcja ratowników medycznych okazała się nieskuteczna, a podczas sekcji zwłok "nie stwierdzono żadnych oznak urazów, które mogłyby przyczynić się do zgonu". Okoliczności śmierci pozostają do ustalenia w ramach dalszego śledztwa, ale wstępne wyniki autopsji najwyraźniej skłoniły Władimira Kliczkę do publicznego pożegnania partnerki.

Nasza rodzina przeżywa obecnie czas ogromnego szoku i żałoby. Wiadomość o tragicznej śmierci Hayden głęboko mnie zasmuca. Odeszła zdecydowanie zbyt wcześnie. Hayden, choć nie była już moją partnerką, była ważną częścią mojego życia oraz matką naszej córki, Kai - rozpoczął legendarny pięściarz.

Burzliwy związek ukraińskiego mistrza boksu z aktorką trwał w latach 2009-2018.

"Zbudowała niezwykłą karierę dzięki ogromnemu talentowi, jednocześnie mierząc się z mroczniejszymi stronami niezwykle wymagającej branży. Nic nie wymaże chwil, które razem przeżyliśmy, ani miejsca, jakie zajmowała w naszym życiu. Naszej córce Kai zawsze będę mówił o jej mamie z szacunkiem i zadbam o to, żeby pamiętała, jaką była osobą" - zaznaczył Kliczko.

Była narzeczona Kliczki dokonała coming outu. To znana aktorka

Były mistrz świata wagi ciężkiej złożył też kondolencje z własnej strony i poprosił o uszanowanie uczuć i prywatności jego rodziny w tym trudnym czasie. "Na ten moment to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają moją rodzinę i składają nam szczere kondolencje. Spoczywaj w pokoju, Hayden. Obyś odnalazła wieczny spokój. #KochamyCięHayden" - zakończył, zamieszczając radosne rodzinne zdjęcie z byłą partnerką i ich córką.

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WŁADIMIR KLICZKO
HAYDEN PANETTIERE