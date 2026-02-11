Samochód osobowy wbił się w budynek. Kierowca nie przeżył

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 10 lutego, po godzinie 13 w rejonie skrzyżowania ulic Zabrzańskiej i Jesionka w Dębieńsku. Z niewyjaśnionych początkowo przyczyn kierujący samochodem osobowym zjechał z jezdni i z impetem uderzył w budynek znajdujący się przy drodze.

Jak przekazała podkomisarz Bogusława Kobeszko, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było nagłe zasłabnięcie kierowcy. Mężczyzna stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do wypadku.

Na miejsce natychmiast zadysponowano policję, straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Sytuacja była poważna – kierowca wymagał reanimacji. Po przywróceniu czynności życiowych został przetransportowany do szpitala. Niestety pomimo natychmiastowo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w placówce medycznej.

Jak ustalili funkcjonariusze, za kierownicą siedział 85-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego.

Wiek to nie bariera. Najważniejsze jest samopoczucie

Policja podkreśla jednocześnie, że obowiązujące przepisy nie wprowadzają górnej granicy wieku dla kierowców. Seniorzy mają takie samo prawo do korzystania z dróg jak inni uczestnicy ruchu. Funkcjonariusze zwracają jednak uwagę, że wraz z upływem lat naturalnie pogarsza się refleks, koncentracja oraz zdolność szybkiej oceny sytuacji. Czas reakcji bywa dłuższy, a wzrok i słuch nie zawsze pozwalają na błyskawiczne dostrzeżenie zagrożenia.

W praktyce może to utrudniać poruszanie się w intensywnym, współczesnym ruchu drogowym – zwłaszcza na ruchliwych skrzyżowaniach, drogach wielopasmowych czy w godzinach szczytu. Dlatego mundurowi apelują do starszych kierowców o szczególną rozwagę, unikanie pośpiechu i jazdy w trudnych warunkach, takich jak zła pogoda czy zmrok. Wskazują także na znaczenie regularnych badań kontrolnych oraz szczerej oceny własnych możliwości za kierownicą.