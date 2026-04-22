Zderzenie dwóch aut w Kłobucku. Poszkodowana została też rowerzystka

Dramatyczne zdarzenie rozegrało się w Kłobucku przy ulicy Szkolnej, gdzie doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz rowerzystki. Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 kwietnia tuż przed godziną 17:00. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe i policja, a pierwsze ustalenia ujawniły szokujące okoliczności całego zajścia.

Jak wynika z policyjnych ustaleń, 31-letnia kobieta kierująca BMW, jadąc w kierunku centrum miasta, nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w tył Opla, którego kierowca wykonywał manewr skrętu w jedną z posesji. Siła uderzenia była na tyle duża, że oba pojazdy przemieściły się, a jeden z nich w konsekwencji potrącił poruszającą się rowerem 61-letnią kobietę.

W wypadku ucierpiały cztery osoby — kierujący pojazdami, rowerzystka oraz 7-letnie dziecko podróżujące BMW. Wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni do szpitali w Częstochowie na szczegółową diagnostykę. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do wypadku doprowadziła 31-latka. Kobieta była kompletnie pijana

Najbardziej szokujący okazał się jednak dalszy przebieg policyjnych czynności. Badanie trzeźwości wykazało, że 31-letnia kierująca BMW była kompletnie pijana — miała w organizmie ponad trzy promile alkoholu. Co więcej, w samochodzie znajdowało się 7-lenie dziecko, które również ucierpiało w wyniku zdarzenia.

Jak podkreślają policjanci, sprawa ma bardzo poważny charakter.

Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem częstochowskiego prokuratora. Śledczy będą ustalać okoliczności i przyczyny wypadku, a także badać odpowiedzialność 31-latki w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz przewożeniem w tym stanie małoletniego dziecka, w kontekście narażenia go na niebezpieczeństwo - informuje podkom. Kamil Raczyński, rzecznik prasowy KPP w Kłobucku.

Dodatkowo ustalono, że rowerzystka również znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu, co będzie przedmiotem odrębnych czynności wyjaśniających.