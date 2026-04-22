Przypalali papierosami i bili. Nastolatkowie znęcali się nad 15-latkiem. Przerażające nagrania w sieci

Gdańsk: Brutalny atak na 15-latka. Sprawcy to nastolatkowie i 18-latka
- W połowie kwietnia, 12 kwietnia, w Gdańsku rozegrał się dramat z udziałem grupy młodzieży.
- Agresorzy zarejestrowali swoje bezwzględne zachowanie, a wideo zaczęło krążyć w internecie.
- W ręce policji trafiła trójka podejrzanych: dwóch 15-letnich chłopców oraz 18-letnia dziewczyna.
- Pokrzywdzony nastolatek doświadczył fizycznej i psychicznej przemocy ze strony swoich oprawców.
- Pełnoletniej uczestniczce zdarzenia grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.
O całej sprawie zrobiło się głośno w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku. Wtedy to w Komisariacie Policji w Gdańsku-Oliwie pojawił się zaniepokojony ojciec jednej z nastolatek. Mężczyzna przekazał śledczym dwa nagrania wideo, na które jego córka natrafiła w internecie, ukazujące brutalne znęcanie się nad bezbronnym chłopakiem. Dziennikarze Radia Eska dotarli do informatora i porozmawiali z nim o podjętych przez niego krokach.
"Rozmawiałem z córką. Trochę się wystraszyła, ale przekazała mi ten filmik i na drugi dzień od razu zareagowałem. Poszedłem na komisariat policji. Podstawą obywatela jest zgłosić takie czyny"
Z relacji policji wynika, że wstrząsające materiały wideo zostały nagrane 12 kwietnia. Do aktów przemocy doszło prawdopodobnie w jakimś opuszczonym budynku lub na niezamieszkanej posesji. Na udostępnionych kadrach widać, jak agresorzy kopią i uderzają 15-latka, opluwają go, a nawet wciskają mu do ust trawę i gaszą papierosy na jego odzieży.
Błyskawiczna reakcja gdańskiej policji. Sprawcy przemocy zostali zatrzymani
Gdańscy stróże prawa niezwłocznie podjęli działania po otrzymaniu zawiadomienia. Dokładne zbadanie dostarczonych nagrań pozwoliło na szybkie rozpoznanie zarówno ofiary, jak i jej dręczycieli.
Wśród ujętych przez policję znaleźli się:
- 15-latek mieszkający w Sopocie,
- jego rówieśnik z gminy Żukowo,
- 18-letnia kobieta.
Decyzją prokuratury 18-latka została objęta dozorem policyjnym. Za kratkami może spędzić nawet pięć lat. Z kolei wobec jednego z nieletnich Sąd Rejonowy w Kartuzach orzekł nadzór kuratorski. Losy obu 15-latków rozstrzygnie sąd rodzinny i nieletnich.
Policja reaguje i edukuje po brutalnym ataku w Gdańsku
Oprócz działań śledczych gdańska policja zainicjowała również kroki prewencyjne. Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami z Komisariatu we Wrzeszczu zorganizowali prelekcje w placówkach oświatowych, w których uczą się zaangażowani w incydent nastolatkowie.