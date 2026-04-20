Akcja policji w powiecie gdańskim. 32-latek zaatakował funkcjonariusza

Sześć zatrzymań w powiecie gdańskim. Policja wzięła się do pracy

16 kwietnia policjanci z powiatu gdańskiego przeprowadzili intensywne działania, w trakcie których zatrzymali sześć osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Już chwilę po godzinie 7 rano funkcjonariusze z komisariatu w Trąbkach Wielkich ujęli 29-latka, który był poszukiwany do wykonania czynności procesowych.

Tego samego dnia, około godziny 16, mundurowi z tej samej jednostki zatrzymali 48-letniego mieszkańca gminy Trąbki Wielkie, skazanego na 119 dni pozbawienia wolności.

- Kilka minut po 9 funkcjonariusze z pruszczańskiego wydziału prewencji zatrzymali 46-letniego obywatela Mołdawii, którego poszukiwała Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim również w celu przeprowadzenia z mężczyzną czynności procesowych - informują funkcjonariusze.

Ci sami policjanci około godziny 14 zatrzymali 37-latka, który miał do odbycia karę sześciu miesięcy więzienia. Z kolei funkcjonariusze z komisariatu w Kolbudach, tuż po godzinie 11, ujęli 29-letniego mężczyznę skazanego prawomocnie na osiem miesięcy pozbawienia wolności.

Niespodziewany przebieg interwencji. 32-latek zaatakował policjanta

Krótko przed godziną 18 policjanci z wydziału kryminalnego pojechali pod wskazany adres, gdzie – według ich ustaleń – mógł przebywać poszukiwany.

- Tymczasem na terenie posesji zauważyli innego mężczyznę, który był znany funkcjonariuszom. Podczas legitymowania okazało się, że 32-latek jest poszukiwany do odbycia kary 1 roku i 10 miesięcy więzienia. Mężczyzna w trakcie zatrzymania naruszył nietykalność osobistą jednego z kryminalnych, w związku z tym usłyszał zarzut od pruszczańskich śledczych - dodają mundurowi.

Jeszcze tego samego dnia, przed godziną 20, policjanci z komisariatu w Cedrach Wielkich zatrzymali kolejnego poszukiwanego – 34-latka, który miał do odbycia 20 dni więzienia za nieopłacone grzywny.

TOMASZEWSKI MIAŻDŻY TRENERA BARCELONY