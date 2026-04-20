34-latek wpadł przez policyjnego owczarka. Olcha znalazła w ziemii zakopaną walizkę!

Zaskakujące odkrycie w Gdańsku! Narkotyki ukryte w ziemi, pomógł policyjny pies

We wtorek funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Gdańsku namierzyli 34-letniego mężczyznę. Już wcześniej śledczy mieli wyraźne podejrzenia, iż posiada on nielegalne substancje. Mężczyzna został odnaleziony w pobliżu rowu melioracyjnego. Podczas interwencji policjanci znaleźli przy nim plastikowy pojemnik przypominający nabój. W środku znajdowały tabletki ecstasy. Ujawniono także drugi pojemnik z amfetaminą.

- Mężczyzna miał też przy sobie przedmiot przypominający broń, którym okazała się wiatrówka, na którą nie jest wymagane zezwolenie. I choć wydawałoby się, że to koniec tej interwencji, to dzięki szczegółowym ustaleniom kryminalnych, wyszło na jaw, że w pobliżu miejsca interwencji w ziemi znajduje się dziura, w której mężczyzna schował narkotyki - informują funkcjonariusze.

To jednak nie był koniec odkryć. Dzięki dalszym ustaleniom funkcjonariuszy okazało się, że w pobliżu miejsca zatrzymania mężczyzna zakopał resztę "towaru". W ziemi ukryta bowiem została kolejna partia narkotyków. W jej odnalezieniu pomógł policyjny pies o imieniu Olcha wraz ze swoim przewodnikiem.

Ukryta walizka pełna narkotyków! 34-latek usłyszał zarzuty

W zakopanej w ziemi walizce funkcjonariusze natrafili na kolejne nielegalne substancje: tabletki MDMA, amfetaminę, susz roślinny oraz klefedron. Wszystkie zabezpieczone środki trafiły do badań laboratoryjnych prowadzonych przez biegłego sądowego.

- Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wykonali oględziny, policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną.Zatrzymany 34-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków, który biegły określił jako ponad 208 porcji handlowych narkotyków - dodają mundurowi.

Jak zaznaczają policjanci, za posiadanie narkotyków grozi kara trzech lat więzienia.

5