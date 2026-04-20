Kibole pobili 15-latka i namalowali mu „L” sprayem na kurtce. Szokujące szczegóły!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-04-20 9:22

15-letni chłopiec padł ofiarą brutalnego ataku pseudokibiców. Młody sympatyk warszawskiej drużyny został pobity, okradziony i poniżony w bestialski sposób. Na jego ciele i ubraniu sprawcy namalowali sprayem symbol swojej drużyny, a następnie ukradli mu plecak. Sprawcy usłyszeli zarzuty za rozbój, kradzież i ukrywanie dokumentów. Dwóch z nich, 27 i 18-latek, decyzją sądu trafiło do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Najstarszy z napastników, 35-latek, po przesłuchaniu w prokuraturze został objęty dozorem policyjnym i zobowiązany do wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 40 000 złotych.

Naznaczyli młodego kibica symbolem swojej drużyny
Naznaczyli młodego kibica symbolem swojej drużyny Naznaczyli młodego kibica symbolem swojej drużyny Naznaczyli młodego kibica symbolem swojej drużyny Naznaczyli młodego kibica symbolem swojej drużyny
Brutalny atak kiboli na 15-latka

Do zdarzenia doszło w okolicy stadionu. Z relacji policji wynika, że podejrzani najpierw ścigali nieletnich samochodem, a następnie kontynuowali pościg pieszo. Chłopcy próbowali uciec na teren stadionu przy ulicy Konwiktorskiej, jednak jeden z nich nie zdołał uniknąć napastników.

15-latek został brutalnie zaatakowany. Był szarpany, kopany i przewracany na ziemię. Najbardziej szokującym elementem napaści było namalowanie czarnym sprayem litery „L” na jego ciele i ubraniu. Następnie sprawcy zabrali mu plecak. Chłopiec odniósł niegroźne obrażenia.

Szybka reakcja policji i zatrzymania

Śródmiejscy kryminalni natychmiast podjęli działania. Przesłuchano pokrzywdzonego, świadków oraz inne osoby, które mogły posiadać cenne informacje. Zabezpieczono i przeanalizowano zebrany materiał dowodowy. I zaledwie kilkanaście godzin po zdarzeniu, policjanci zatrzymali pierwszego z napastników.

Kontynuacja działań doprowadziła do ujęcia kolejnych sprawców. Obaj usłyszeli zarzuty za rozbój, kradzież i ukrywanie dokumentów. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zastosował wobec 27 i 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Obaj są obywatelami Polski.

Zarzuty i areszt dla pseudokibiców

Policjanci z komendy przy ulicy Wilczej zatrzymali również 35-latka, najstarszego z grupy napastników. Przedstawiono mu zarzut rozboju na 15-latku. Został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się ze swoimi dwoma kolegami. Dodatkowo, sąd zobowiązał pseudokibica do wpłaty 40 000 złotych poręczenia majątkowego.

Śledztwo w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście - Północ.

Naznaczyli młodego kibica symbolem swojej drużyny
Galeria zdjęć 9

