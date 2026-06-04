Zorza polarna nad Polską już tej nocy! "Potężna burza geomagnetyczna"

Zorza polarna rozświetli polskie niebo z 4 na 5 czerwca

Nadchodząca noc z czwartku na piątek przyniesie niezwykłą okazję do podziwiania zorzy polarnej, która najczęściej kojarzy się z chłodnymi rejonami Islandii, Finlandii czy Norwegii. Amerykańscy specjaliści z agencji NOAA Space Weather Prediction Center opublikowali komunikat ostrzegający przed potężną burzą geomagnetyczną kategorii G3. Takie zjawisko gwarantuje idealne warunki do obserwacji niezwykłego widowiska. Cała sytuacja wynika z wyjątkowo wysokiej aktywności Słońca. Zarejestrowano na nim wiele potężnych rozbłysków, którym towarzyszyły tak zwane koronalne wyrzuty masy.

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Obłoki plazmy wywołają barwne światła. Karol Wójcicki tłumaczy zjawisko „kanibala CME”

Popularyzator astronomii Karol Wójcicki precyzuje mechanizm tego kosmicznego incydentu, wskazując na prawdopodobne scalenie się dwóch oddzielnych wyrzutów plazmy. Rozpędzona chmura dogoniła tę poruszającą się wolniej, tworząc sytuację określaną potocznie mianem „kanibala CME”. „Jeden z szybszych obłoków najpewniej dogonił i wchłonął wolniejszy. To tzw. »kanibal CME«, który zwykle skuteczniej rozkręca burze magnetyczne” – tłumaczy Wójcicki na Facebooku. Badacze przypominają, że dotarcie tak potężnej porcji wysokoenergetycznych cząstek do Ziemi silnie zaburza nasze pole magnetyczne i rodzi burzę geomagnetyczną odpowiedzialną za powstawanie zorzy polarnej. Zderzenie wiatru słonecznego z gazami w ziemskiej atmosferze owocuje rozbłyskami w odcieniach zieleni, fioletu, różu i czerwieni. Najbardziej dogodne warunki do podziwiania tego zjawiska wystąpią w okolicach północy na terenach poza miastem, słabo oświetlonych, z szerokim widokiem na północny horyzont. Specjaliści doradzają wykorzystanie aparatów fotograficznych i smartfonów. Zdjęcia mogą zaskoczyć intensywnością kolorów, nawet jeśli zjawisko będzie ledwie majaczyć na niebie.