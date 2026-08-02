To ona została Miss Polski 2026! Znamy oficjalne wyniki wielkiego finału

Gala Miss Polski w Nowym Sączu

Miesiące żmudnych przygotowań zaowocowały spektakularnym widowiskiem. 24 kandydatki rywalizowały w kilku etapach, prezentując się w odzieży codziennej, strojach kąpielowych oraz kreacjach wieczorowych i ślubnych. Głównym celem każdej z uczestniczek było sięgnięcie po wymarzoną koronę najpiękniejszej Polki.

W miarę zbliżania się decydującego momentu, atmosfera na widowni stawała się coraz bardziej napięta. Ostateczny werdykt zapadł dopiero po wnikliwej analizie wszystkich występów przez grono jurorów.

Wiktoria Ptak z Podlasia wygrywa konkurs Miss Polski 2026

Chwile poprzedzające ogłoszenie wyników były niezwykle emocjonujące. Tytuł najpiękniejszej Polki powędrował do Wiktorii Ptak, która w konkursie reprezentowała województwo podlaskie.

Tradycyjnego aktu przekazania korony dokonała ustępująca Miss Polski, Oliwia Mikulska, oficjalnie żegnając się z tytułem.

Oficjalne wyniki konkursu Miss Polski 2026:

Miss Polski 2026 - Wiktoria Ptak z województwa podlaskiego

I Wicemiss - Eliza Ciuła z województwa dolnośląskiego

II Wicemiss - Klaudia Weclas z województwa mazowieckiego

III Wicemiss - Oliwia Krysiak z województwa podkarpackiego

IV Wicemiss - Klaudia Bartoszek z województwa pomorskiego

Wszystkie uczestniczki pokazały się ze świetnej strony, co znacząco utrudniło zadanie jurorom. Zarówno osoby zgromadzone w nowosądeckim amfiteatrze, jak i telewidzowie z zapartym tchem czekali na ogłoszenie ostatecznych wyników.

Wybory najpiękniejszej Polki były ostatnim punktem Festiwalu Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu, celebrując urodę w ramach międzynarodowych konkursów.

Historia i znaczenie konkursu Miss Polski

Wybory Miss Polski od dekad cieszą się ogromnym prestiżem na krajowej mapie wydarzeń. Konkurs, którego korzenie sięgają początku lat 90., otwiera przed zwyciężczyniami drzwi do międzynarodowej kariery. Dzięki odpowiednim licencjom najpiękniejsze Polki mogą reprezentować nasz kraj na światowych wybiegach i zdobywać bezcenne doświadczenie w branży.