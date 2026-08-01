Ma turkusową wodę i biały piasek jak w kurortach. Ten wodny raj leży rzut beretem od centrum Krakowa

Gdy wakacyjne upały dają się w kość, a krakowski beton rozgrzewa się do czerwoności, szukamy szybkich sposobów na schłodzenie organizmu. Na szczęście nie musisz planować dalekiego wyjazdu, aby poczuć prawdziwy, urlopowy klimat. Od rajskich basenów w dawnych kamieniołomach i piaszczystych plaż w granicach miasta, po kameralne zalewy oraz parki rozrywki ze zjeżdżalniami w zasięgu godziny jazdy – zebraliśmy najciekawsze, strzeżone kąpieliska idealne na błyskawiczny, wodny reset.