Ma turkusową wodę i biały piasek jak w kurortach. Ten wodny raj leży rzut beretem od centrum Krakowa

Sandra Rybińska
Sandra Rybińska
2026-08-01 7:53

Gdy wakacyjne upały dają się w kość, a krakowski beton rozgrzewa się do czerwoności, szukamy szybkich sposobów na schłodzenie organizmu. Na szczęście nie musisz planować dalekiego wyjazdu, aby poczuć prawdziwy, urlopowy klimat. Od rajskich basenów w dawnych kamieniołomach i piaszczystych plaż w granicach miasta, po kameralne zalewy oraz parki rozrywki ze zjeżdżalniami w zasięgu godziny jazdy – zebraliśmy najciekawsze, strzeżone kąpieliska idealne na błyskawiczny, wodny reset.

Szybka ucieczka przed skwarem. Te plaże dzieli od Krakowa maksymalnie pół godziny

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Krakowa.

  • Kąpielisko Zakrzówek – rajska oaza w granicach miasta, nazywana polską Chorwacją. Dojazd zajmuje zaledwie około 15 minut (odległość około 5 km). Sezon kąpielowy trwa tu od 1 czerwca do 30 września, a ratownik czuwa tu w poniedziałki w godzinach 14:00-19:00 oraz od wtorku do niedzieli w godzinach 8:00-19:00. Lazurowa woda dawnego kamieniołomu wapienia, drewniane podesty i nowoczesne podwieszane baseny zapewniają luksusowy relaks, choć w upalne weekendy obowiązują limity wejść.
  • Kąpielisko Plaża Bagry – jedno z najpopularniejszych miejsc na letniej mapie Krakowa, oddalone o około 6 km, z dojazdem w około 20 minut. Sezon trwa tu od 18 czerwca do 6 września, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Szeroka piaszczysta plaża, okazałe molo, wypożyczalnia sprzętu wodnego i bogata gastronomia gwarantują świetny dzień w wakacyjnym klimacie.
  • Kąpielisko Plaża Bagry Wschód – spokojniejsza alternatywa we wschodniej części tego samego zbiornika. Dojazd ze śródmieścia zajmuje około 20 minut przy odległości około 7 km. Sezon kąpielowy zaplanowano od 18 czerwca do 6 września, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Znajdziecie tu piaszczystą plażę, drewniane pomosty oraz bezpośrednie sąsiedztwo tężni solankowej i flow parku idealnego do ćwiczeń.
  • Kąpielisko Zalew na Piaskach (Kryspinów) – legendarny kierunek tuż za zachodnią granicą miasta, oddalony o około 12 km, z szybkim dojazdem w około 20 minut. Sezon trwa od 20 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To ogromny akwen z piaszczystymi plażami, urokliwymi sosnowymi zagajnikami dającymi przyjemny cień, wypożyczalniami sprzętu wodnego i strefą wakeboardu.
  • Kąpielisko Przylasek Rusiecki – zrewitalizowany hit Nowej Huty położony około 20 km od centrum, do którego dojedziecie w około 30 minut. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 9:00-17:00. Przestrzeń zachwyca piaszczystą plażą, wygodnymi hamakami oraz kilometrami drewnianych pomostów malowniczo wplecionych w naturalne sitowie.
  • Kąpielisko w Strefie rekreacji w Januszowicach – nowoczesne i kameralne miejsce w gminie Słomniki, oddalone o około 29 km z dojazdem w około 30 minut trasą S7. Sezon zaplanowano od 27 czerwca do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00. Na odwiedzających czeka piaszczysta plaża z deptakiem spacerowym, wypożyczalnia rowerów wodnych oraz zielona wyspa z molo na środku stawu.

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Trochę dalej od krakowskiego zgiełku: Wodne oazy 30–60 minut od miasta

  • Dolina Raby – genialny ośrodek rekreacyjny w Kłaju, oddalony o około 36 km z dojazdem w około 35 minut autostradą A4. Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 9:00-21:00. Kompleks powstały na terenie dawnej żwirowni oferuje piaszczyste i trawiaste plaże, pomosty, ścianki wspinaczkowe, boiska i świetne warunki do rodzinnego piknikowania.
  • Kąpielisko Kuter Port – luksusowo urządzona przystań w Nieznanowicach, około 40 km od Krakowa, z dojazdem w około 40 minut. Sezon trwa wyjątkowo długo, bo od 1 czerwca do 30 września, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00. To miejsce kusi białym, miękkim piaskiem, klimatyczną restauracją z widokiem na wodę, profesjonalnym łowiskiem, kempingiem i urokliwymi domkami.
  • Kompleks Sportowo-Rekreacyjny 'ZALEW' w Łapanowie – doskonały kierunek dla rodzin z dziećmi, oddalony o około 40 km z dojazdem w około 50 minut. Sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-19:00. Najmłodsi będą zachwyceni 64-metrową zjeżdżalnią wodną i trzema bezpiecznymi brodzikami o zróżnicowanej głębokości.
  • C.A.W. Borek – Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku koło Rzezawy, oddalone o około 50 km z dojazdem w około 45 minut drogą A4. Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Oprócz kąpieliska i piaszczystej plaży znajdziecie tu ogromny teren rekreacyjny, minizoo z alpakami, tyrolkę nad wodą, ściankę wspinaczkową i gokarty.
  • Kąpielisko Balaton (Trzebinia) – klimatyczne, zalane wyrobisko z krystalicznie czystą wodą i widowiskowymi wapiennymi skałami, oddalone o około 45 km z dojazdem w około 45 minut. Sezon trwa od 20 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Oferuje baseny pływające, piaszczystą plażę, tyrolkę, park linowy oraz mnóstwo przyjemnego cienia pod drzewami.
  • Kąpielisko Chechło - plaża – malowniczy zalew w Trzebini otoczony lasami Puszczy Dulowskiej, oddalony o około 45 km z dojazdem w około 45 minut. Sezon trwa od 20 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-18:00, a w niedziele w godzinach 18:00-18:00. Szerokie piaszczyste plaże, nowoczesne pomosty spacerowe, platformy widokowe i place zabaw sprzyjają długiemu relaksowi.

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Szybki wypad nad wodę to najlepszy sposób na upały, ale żeby podróż była czystą przyjemnością, pamiętajcie o kilku prostych zasadach. Przed przekręceniem kluczyka w stacyjce koniecznie sprawdźcie stan korków na trasach wyjazdowych z Krakowa – autostrada A4 czy drogi w kierunku Gdowa i Olkusza potrafią się mocno zablokować. Weźcie pod uwagę, że w godzinach szczytu lub podczas weekendowych fal upałów czas dojazdu do wybranego kąpieliska może się znacznie wydłużyć.

Na miejscu zawsze przestrzegajcie złotej zasady i obserwujcie flagi wywieszane przez ratowników – biała oznacza bezpieczną kąpiel, a czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Pakujcie filtry ochronne, dużo wody i ruszajcie po zasłużone orzeźwienie.

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