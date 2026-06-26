Ograniczenia na Zakrzówku w Krakowie. Gdzie można się bezpiecznie kąpać podczas upałów?

Popularne kąpieliska, takie jak Przylasek Rusiecki i Zakrzówek, inaugurują sezon 27 czerwca. Znacznie szybciej, bo już 18 czerwca, wystartowały Bagry, a zaledwie dzień później uruchomiono kompleks Basen Wandzianka.

Nad bezpieczeństwem w Przylasku Rusieckim wykwalifikowani ratownicy czuwają codziennie od godziny 9:00 do 17:00, a sezon potrwa tam do 31 sierpnia. Z kolei darmowe Bagry oferują opiekę ratowniczą między 10:00 a 18:00 aż do 6 września.

Otwierany pod koniec czerwca Zakrzówek musi mierzyć się z poważnymi obostrzeniami. Ze względu na niski stan wody zdecydowano, że na drewnianych pomostach będzie mogło przebywać jednocześnie tylko 300 osób.

Doskonałą opcją dla najmłodszych jest zlokalizowany w Parku Jordana bezpłatny wodny plac zabaw, który funkcjonuje każdego dnia od 10:00 do 20:00.

Przylasek Rusiecki to popularne kąpielisko na upalne dni w Krakowie

Mieszkańcy poszukujący wytchnienia od lejącego się z nieba żaru chętnie wybierają Przylasek Rusiecki. Ten krakowski akwen oficjalnie rozpocznie tegoroczny sezon 27 czerwca i przyjmie plażowiczów aż do ostatniego dnia sierpnia. Osoby szukające ochłody w wodzie mogą liczyć na pełne wsparcie profesjonalistów, ponieważ wykwalifikowani ratownicy wodni zadbają o bezpieczeństwo kąpiących się. Ich dyżury zaplanowano na wszystkie dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, w stałych godzinach między 9.00 a 17.00.

Zalew Bagry przyciąga rodziny z dziećmi. Kąpielisko w Krakowie otwarte do września

Prawdziwym hitem na rekreacyjnej mapie miasta niezmiennie pozostają Bagry. Już od 18 czerwca Krakowianie mają do dyspozycji darmową strefę kąpielową zlokalizowaną na terenie Parku Bagry Wielkie, która funkcjonuje codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00. Zbiornik ten cieszy się ogromnym uznaniem wśród rodzin spędzających czas z dziećmi oraz fanów sportów wodnych, w tym pasjonatów żeglarstwa i pływania na deskach SUP. Komfortowy relaks gwarantuje obecność wyszkolonych ratowników, a sezon kąpielowy na tym akwenie potrwa wyjątkowo długo, bo aż do 6 września, zapewniając mieszkańcom świetne warunki do wypoczynku.

Basen Wandzianka przy Zalewie Nowohuckim. Odkryta pływalnia dla mieszkańców

Osoby, które od otwartych zbiorników wodnych wolą klasyczne pływalnie, z pewnością docenią ofertę Wandzianki. Ten popularny odkryty basen wystartował z letnim sezonem 19 czerwca. Cały kompleks należy do infrastruktury sportowej KS Wanda zlokalizowanej przy ulicy Bulwarowej 39, co oznacza, że obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwego Zalewu Nowohuckiego. Odwiedzający mogą korzystać z wodnych atrakcji siedem dni w tygodniu, od godziny 10.00 aż do 19.00.

Zakrzówek z rygorystycznym limitem wejść. Urząd Miasta Krakowa ostrzega przed utrudnieniami

Zdecydowanie najwięcej dyskusji wywołuje zaplanowane na 27 czerwca otwarcie słynnego Zakrzówka. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami Urzędu Miasta Krakowa, powodem poważnych zmian organizacyjnych jest drastycznie niski poziom wody w tym dawnym kamieniołomie. Z tego względu na drewnianych pomostach wprowadzono limit wynoszący maksymalnie 300 osób przebywających tam w jednym czasie.

Darmowy wodny plac zabaw w Parku Jordana. Atrakcje dla dzieci w centrum Krakowa

Na terenie Parku Jordana udostępniono wodny plac zabaw, który stanowi absolutny hit wśród dzieci. Obiekt przyjmuje gości codziennie między 10.00 a 20.00, a co istotne, wejście na jego teren nie wiąże się z żadnymi opłatami. Dla najmłodszych przygotowano liczne armatki, dysze rozpylające oraz strumienie wodne gwarantujące fantastyczną ochłodę.

Sonda Wolisz zimę czy lato? Zimę Lato Każda por raku ma swój urok