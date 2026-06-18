Ulubione miejsce wypoczynku wielu Krakowian otwarte. Będzie można się kąpać i opalać

Od 18 czerwca bezpłatne kąpielisko w Parku Bagry Wielkie będzie otwarte codziennie w godzinach 10.00–18.00.

Na Bagrach dostępne są dwie plaże (przy ul. Koziej i Bagrowej), z bezpłatnym wstępem i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Park oferuje dodatkowe atrakcje, takie jak siłownia plenerowa, boiska sportowe i wypożyczalnia sprzętu wodnego, a także jest łatwo dostępny komunikacją miejską.

Sezon potrwa do 6 września.

Początek sezonu letniego. Bagry otwarte dla każdego

Od 18 czerwca aż do 6 września mieszkańcy i odwiedzający Kraków mają szansę w pełni cieszyć się słońcem i wodą. Miejsce to będzie otwarte codziennie od 10:00 do 18:00, stając się idealną destynacją na orzeźwienie w ciepłe dni. Bezpieczeństwo kąpiących się zapewnią wyszkoleni ratownicy, co gwarantuje pełen komfort podczas letniego relaksu. Sezon daje prawie trzy miesiące nieskrępowanej zabawy na świeżym powietrzu.

Zalew to dwa odrębne kąpieliska. Plaża Bagry, zlokalizowana w północnej części przy ulicy Koziej, dysponuje linią brzegową o długości 185 metrów. Drugie z nich, Plaża Bagry Wschód we wschodniej części przy ulicy Bagrowej, posiada 117-metrową strefę brzegową.

Co ważne, korzystanie z plaż nic nie kosztuje, a dodatkowo nie wprowadzono żadnych limitów dotyczących liczby osób na terenie kąpielisk.

Park Bagry Wielkie to nie tylko miejsce do pływania, ale również doskonała przestrzeń do aktywności fizycznej. Na miejscu funkcjonuje ogólnodostępna siłownia na świeżym powietrzu oraz piaszczyste boiska sportowe. Miłośnicy sportów wodnych mogą z kolei skorzystać z wypożyczalni, w której czekają rowery wodne, kajaki oraz popularne deski SUP.

Dojazd nad zalew Bagry w Krakowie

Dojazd do kąpieliska nie sprawia żadnych trudności. Osoby podróżujące własnym autem mogą zostawić pojazd na parkingu mieszczącym się przy ulicy Koziej 30. Ci, którzy wybierają krakowską komunikację miejską, mają do wyboru autobus linii 127 (należy wysiąść na przystanku „Bagry”) lub tramwaje o numerach 9, 11, 49, 50 i 76 (wysiadając na przystanku „Dworzec Płaszów Estakada”). Dzięki tym udogodnieniom nad Bagry można szybko dotrzeć z różnych części miasta.

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