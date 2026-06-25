Pogoda dla Krakowa: 26-28 czerwca

Mieszkańcy Krakowa mogą szykować się na w pełni letni weekend. Prognozy na okres od 26 do 28 czerwca są jednoznaczne: dominować będzie bezchmurne niebo, a parasole okażą się zupełnie zbędne. Głównym tematem pogody będzie jednak temperatura, która z każdym kolejnym dniem będzie piąć się w górę, osiągając swoje apogeum w niedzielę.

Słoneczny i gorący start weekendu

Weekend rozpocznie się bardzo przyjemnie. W piątek od rana towarzyszyć nam będzie słońce, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 32 stopnie Celsjusza. To idealne warunki, by po pracy skorzystać z uroków miasta. Noc przyniesie ochłodzenie do około 18 stopni. Uczucie gorąca może nieco łagodzić wiatr, który będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota będzie kontynuacją słonecznej aury. Na niebie w Krakowie znów nie zobaczymy żadnych chmur, a temperatura w ciągu dnia będzie bardzo zbliżona do tej piątkowej, sięgając 31 stopni. Warto jednak zauważyć, że noc z soboty na niedzielę będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 17 stopni. Wiatr osłabnie, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła może być bardziej intensywne niż dzień wcześniej.

Niedziela z uderzeniem upału

Niedziela przyniesie do Krakowa prawdziwą falę gorąca i będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu. Już od samego rana temperatura będzie gwałtownie rosła, by po południu osiągnąć wartość nawet 35 stopni w cieniu. To już wartości oznaczające silny upał, przy którym należy szukać ochłody. Wiatr niemal całkowicie ucichnie, co dodatkowo spotęguje odczucie gorąca. Noc również będzie bardzo ciepła, bo termometry nie spadną poniżej 20 stopni.

Weekend w Krakowie. Jak spędzić czas przy takiej pogodzie?

Taka pogoda to wymarzona sceneria na spędzanie czasu nad wodą lub w cieniu parkowych drzew. Warto jednak pamiętać o intensywnym słońcu i wysokich temperaturach, zwłaszcza w niedzielne popołudnie. Długie spacery czy aktywność fizyczną lepiej zaplanować na wczesne godziny poranne lub wieczorne. W najgorętszej części dnia dobrym pomysłem może być schronienie się w klimatyzowanych wnętrzach, takich jak kina, galerie czy centra handlowe, by odpocząć od upału.

Dane pogodowe: OpenWeather