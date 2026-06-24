Bez maszyn spalin i hałasu! Do koszenia trawy w Krakowie zatrudnili... owce!

"Owcokosiarki" dbają o Kraków

To brzmi jak żart a jednak nim nie jest! Kraków to jedyne miasto w Polsce które ma owcokosiarki! 11 owiec od wczoraj (wtorek 23 czerwca) zadomawia się w zaroślach w Parku na Zakrzówku.

Owieczki mają już ogrodzoną zagrodę i szałas, w którym będą mogły schronić się przed deszczem. Są także nadzorowane.

– To małe stado, jest w nim 11 owieczek, dwie z nich ma już imiona. Jedna to Matylda druga Appa. Pozostałe trzeba nazwać. Na razie uczymy je by reagowały na dźwięk gwizdka – mówi pani Ida, która pilnuje owiec.

To był pomysł samych mieszkańców

O wypasie owiec w Krakowie zdecydowali sami mieszkańcy miasta, głosując na ten pomysł w budżecie obywatelskim. Projekt zakłada wypas owiec i kóz na terenie "Parku Zakrzówek", przeprowadzenie rodzinnych spacerów edukacyjnych w formie warsztatowej z zakresu czynnej ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz możliwych form prowadzenia czynnej ochrony w mieście. Zdobył uznanie krakowian oraz ich głosy, a teraz jest realizowany przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej.

Owcieczki przyjechały z Podhala

Owce jednak nie było tak łatwo zorganizować. Ostatecznie przyjechały z Podhala i zostaną w Krakowie do 18 października. Dzięki nim koszenie trawy w trudno dostępnych miejscach jest możliwe oraz odbywa się bez maszyn spalin i hałasu.

Jest to nie tylko powrót do krajobrazu rolniczego sprzed lat ale także ekologiczna forma dbania o ekosystem. Jak podkreśla rzecznik prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej na Zakrzówku są tereny cenne przyrodniczo, na których koszenie bioselektywne jest najlepszą formą utrzymania terenu, a realizowanie tego zadania dzięki pomocy owiec niesie ze sobą same plusy.

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