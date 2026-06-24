Wakacje ruszą szybciej niż przed rokiem. Powód jest prosty

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-24 9:27

Uczniowie odliczają już czas do wakacji, a kalendarz roku szkolnego 2025/2026 przynosi niewielką, ale interesującą zmianę. Choć różnica wynosi zaledwie jeden dzień, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że letni wypoczynek rozpocznie się wcześniej niż w poprzednim roku szkolnym.

Uśmiechnięci uczniowie z plecakami, deskorolką i piłką do koszykówki, stojący na zewnątrz budynku. Symbolizują nadchodzące wakacje, które w roku szkolnym 2025/2026 rozpoczną się wcześniej. Więcej o zmianach w kalendarzu szkolnym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: New Africa/ Shutterstock

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2025/2026 ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadnie na piątek, 26 czerwca 2026 roku. Tego dnia uczniowie odbiorą świadectwa, a już następnego dnia rozpoczną się wakacje.

To oznacza, że ferie letnie wystartują 27 czerwca 2026 roku. Dla porównania, rok wcześniej zakończenie roku szkolnego odbyło się 27 czerwca 2025 roku, a wakacje rozpoczęły się dzień później – 28 czerwca.

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Skąd ta różnica? Nie wynika ona ze zmian w przepisach ani nowych zasad organizacji nauki. Termin zakończenia roku szkolnego zależy od układu kalendarza i tego, kiedy wypada ostatni piątek czerwca. W 2026 roku będzie to 26 czerwca, dlatego uczniowie wcześniej rozpoczną letni wypoczynek.

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Zgodnie z obowiązującym kalendarzem ferie letnie potrwają od 27 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku. Nowy rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie we wrześniu.

Dlaczego mieszkańcy Podkarpacia wolą wakacje we Włoszech zamiast w Polsce?
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