Wakacje ruszą szybciej niż przed rokiem. Powód jest prosty

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2025/2026 ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadnie na piątek, 26 czerwca 2026 roku. Tego dnia uczniowie odbiorą świadectwa, a już następnego dnia rozpoczną się wakacje.

To oznacza, że ferie letnie wystartują 27 czerwca 2026 roku. Dla porównania, rok wcześniej zakończenie roku szkolnego odbyło się 27 czerwca 2025 roku, a wakacje rozpoczęły się dzień później – 28 czerwca.

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Skąd ta różnica? Nie wynika ona ze zmian w przepisach ani nowych zasad organizacji nauki. Termin zakończenia roku szkolnego zależy od układu kalendarza i tego, kiedy wypada ostatni piątek czerwca. W 2026 roku będzie to 26 czerwca, dlatego uczniowie wcześniej rozpoczną letni wypoczynek.

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Zgodnie z obowiązującym kalendarzem ferie letnie potrwają od 27 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku. Nowy rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie we wrześniu.