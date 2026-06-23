Niebezpieczna sytuacja w polskich górach! Turyści nagrali mrożące krew w żyłach wideo

Niebezpieczna sytuacja w Tatrach. Turyści nagrali wszystko podczas ulewy

W sieci pojawiło się nagranie, które wywołało spore poruszenie wśród miłośników górskich wędrówek. Jak podaje portal boop.pl, na filmie widać grupę turystów wspinających się na Rysy mimo intensywnej ulewy. Wideo zawiera wymowny komentarze: „Najgłupsze, co można zrobić w górach, to lekceważyć pogodę”.

Na nagraniu widać, jak szlaki zamieniają się w rwące strumienie. W takich warunkach o nieszczęście nietrudno. Wystarczy chwila nieuwagi lub poślizgnięcie się na mokrych skałach. Szczególnie niebezpieczne są odcinki wyposażone w łańcuchy, gdzie podczas burzy i deszczu ryzyko wypadku znacząco wzrasta.

W górach pogoda zmienia się w kilka minut. Ratownicy apelują o rozsądek

Ratownicy górscy od lat przypominają, że pogoda w górach potrafi zmienić się błyskawicznie. Silny wiatr, ulewny deszcz czy burze mogą w krótkim czasie zamienić zwykłą wycieczkę w walkę o bezpieczny powrót. Nawet latem istnieje ryzyko wychłodzenia organizmu, a śliskie kamienie i wezbrane potoki dodatkowo utrudniają poruszanie się po szlakach.

Gdy pada deszcz, warunki w Tatrach nie sprzyjają wyprawom w wyższe partie gór. Szlaki są mokre i śliskie, a silny wiatr dodatkowo utrudnia wędrówki. GOPR i TOPR apelują o rozsądek oraz dostosowanie planów do aktualnej pogody. W czasie załamania aury znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem są spacery po dolinach niż zdobywanie wysokich szczytów.

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