Kraksa osobówki z ciężarówką w Krakowie. Duże utrudnienia drogowe

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-22 19:13

Na skrzyżowaniu ulic Igołomskiej, Brzeskiej i Kościelnickiej osobowe Volvo zderzyło się z ciężarówką MAN. Wyjazd z Krakowa w kierunku wschodnim jest obecnie całkowicie zablokowany. Portal Love Kraków podaje, że kierowca ciężarówki doznał złamania ręki.

  • Poważny wypadek na skrzyżowaniu ulic Igołomskiej, Brzeskiej i Kościelnickiej w Krakowie zablokował wyjazd z miasta w kierunku wschodnim.
  • Kierowca samochodu osobowego wymusił pierwszeństwo na ciężarówce, co doprowadziło do uszkodzenia sygnalizacji świetlnej i zablokowania pasów ruchu.
  • Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin; policja ręcznie kieruje ruchem i apeluje do kierowców o omijanie tego rejonu.
  • Kierowca ciężarówki doznał złamania, natomiast kierowca Volvo nie odniósł obrażeń.

Poważne utrudnienia na Igołomskiej w Krakowie: Jak długo potrwają?

Jak przekazał portal LoveKraków, powołując się na dyżurnego prasowego małopolskiej policji, przyczyną kolizji było wymuszenie pierwszeństwa. Kierowca samochodu osobowego marki Volvo, wyjeżdżając z ulicy Kościelnickiej na ruchliwą ulicę Igołomską, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającej ciężarówce. W efekcie doszło do kraksy.

Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzona została sygnalizacja świetlna. Obecnie wyjazd z Krakowa ul. Igołomską jest niemożliwy, ponieważ pasy ruchu są całkowicie zablokowane przez uszkodzone pojazdy oraz działania służb. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin, co oznacza, że kierowcy planujący podróż w kierunku wschodnim powinni bezwzględnie omijać ten rejon miasta i szukać alternatywnych dróg. Policjanci są na miejscu i ręcznie kierują ruchem, starając się minimalizować chaos, jednak skala zdarzenia jest znaczna.

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Kierowca ciężarówki ze złamaniem po zderzeniu z Volvo

Jak wynika z informacji przekazanych przez dyżurnego policji, kierowca Volvo, który wymusił pierwszeństwo, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sytuacja wygląda jednak znacznie gorzej w przypadku kierowcy samochodu ciężarowego. Poszkodowany kierowca ciężarówki doznał złamania i wymagał interwencji medycznej.

Rozbita kabina ciężarówki MAN po zderzeniu z Volvo w Krakowie na skrzyżowaniu ulic Igołomskiej, Brzeskiej i Kościelnickiej. Na miejscu widoczne służby ratunkowe: straż pożarna i karetka pogotowia. Więcej informacji o utrudnieniach drogowych znajdziesz na naszym portalu.
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