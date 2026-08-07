Agresywny „mięśniak” rzucił się na młodą Ukrainkę. Szokujące nagranie obiegło sieć

Atak przy ul. Polonijnej. „Tyś k***a źle trafił!”

Do incydentu doszło 5 sierpnia po godz. 21.00 w rejonie ul. Polonijnej, tuż obok popularnego sklepu spożywczego. Na nagraniu, które pojawiło się na platformie X, widać, jak mężczyzna zaczepia dwójkę obywateli Ukrainy. Gdy zauważa, że jest nagrywany, wpada w szał: krzyczy, rzuca wulgaryzmami i rusza w pościg za mężczyzną, który stanął w obronie Ukrainki.

Według autora filmu agresor miał rzucić się na kobietę tylko dlatego, że mówiła po ukraińsku. To właśnie ten moment – pchnięcie lub uderzenie – został uchwycony na nagraniu. Policja potwierdza, że kobieta nie doznała obrażeń, ale jej nietykalność cielesna została naruszona.

Policja: „Trwają czynności. Ustalamy tożsamość sprawcy”

Zawiadomienie w sprawie napaści wpłynęło do Komisariatu VI Policji w Krakowie dzień po zdarzeniu. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie pod kątem art. 257 kodeksu karnego, czyli znieważenia na tle narodowościowym. Za taki czyn grozi do 3 lat więzienia.

– Prowadzimy działania mające na celu ustalenie tożsamości tego mężczyzny – przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską asp. Anna Zbroja‑Zagórska z KWP w Krakowie. Policja nie ujawnia szczegółów, zasłaniając się dobrem postępowania.

Kolejne ataki na Ukraińców. Niepokojący trend w całej Polsce

W ostatnich miesiącach w całym kraju mnożą się doniesienia o agresji wobec obywateli Ukrainy — od pobić, przez wyzwiska, po jawne zastraszanie na ulicach polskich miast. Eksperci alarmują, że nic nie usprawiedliwia takiego zachowania, a jego narastanie nie jest przypadkowe. W ogromnej mierze winni są politycy, którzy od lat budują swój kapitał na podsycaniu antyukraińskich nastrojów, straszeniu uchodźcami i dzieleniu społeczeństwa. To właśnie ta retoryka — powtarzana w kampaniach, wystąpieniach i mediach — tworzy atmosferę przyzwolenia na przemoc, którą później widać na ulicach.

W efekcie osoby narodowości ukraińskiej coraz częściej zgłaszają, że boją się mówić w swoim języku w miejscach publicznych, a część z nich unika zgłaszania incydentów w obawie przed kolejnymi atakami.

„Mięśniak” z nagrania wciąż na wolności

Agresor z Krakowa nadal nie został zatrzymany. Policja apeluje o kontakt wszystkich, którzy mogą pomóc w jego identyfikacji. Nagranie – choć krótkie – pokazuje brutalną, niekontrolowaną agresję i jest kluczowym dowodem w sprawie.

W związku ze zgłoszeniem incydentu, do którego doszło 5 sierpnia, pomiędzy dwiema osobami narodowości ukraińskiej a n/n mężczyzną informujemy, że Komisariat VI w Krakowie prowadzi postępowanie pod kątem art. 257 KK. Trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy— Policja Kraków (@kmpkrakow) August 7, 2026

Sonda Czy antyukraińska retoryka polityczna może prowadzić do agresji? Tak, słowa mają wpływ na zachowanie ludzi Nie, odpowiada wyłącznie sprawca Trudno powiedzieć