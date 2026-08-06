Pogoda dla Krakowa na weekend 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Krakowa w najbliższy weekend doświadczą wyraźnej zmiany aury. Piątek przyniesie opady, ale sobota i niedziela to już czas bez deszczu i z rosnącą temperaturą. Pogoda z dnia na dzień będzie stawać się coraz bardziej sprzyjająca aktywnościom na świeżym powietrzu, a końcówka weekendu wynagrodzi deszczowy początek.

Deszczowy i chłodniejszy piątek

Weekend rozpocznie się w Krakowie od słabych opadów deszczu, które mogą pokrzyżować niektóre plany. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 25°C, co będzie najniższą wartością w ciągu dnia w ten weekend. Nocą temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s, nie wpływając znacząco na odczuwalne warunki.

Sobota pod znakiem chmur, ale bez deszczu

W sobotę pogoda w Krakowie ulegnie zdecydowanej poprawie. Mimo że niebo będzie pochmurne, prognozy nie przewidują już żadnych opadów. Dzień będzie zauważalnie cieplejszy od piątku, z maksymalną temperaturą dochodzącą do 27°C. Noc natomiast przyniesie ochłodzenie – słupki rtęci pokażą około 15 stopni. Wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 2 m/s.

Słoneczna i najcieplejsza niedziela

Niedziela zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu w Krakowie. Niebo będzie bezchmurne, a słońce pozwoli temperaturze wzrosnąć do niemal 28 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym w prognozowanym okresie. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najchłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 14 stopni. Wiatr znacznie osłabnie, wiejąc z prędkością zaledwie 1 m/s.

Jak spędzić weekend w Krakowie przy takiej pogodzie?

Piątkowa, deszczowa aura może skłaniać do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w galeriach czy klimatycznych kawiarniach. Z kolei poprawa pogody w sobotę i niedzielę stworzy doskonałe warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Szczególnie słoneczna niedziela będzie idealna na długie spacery po parkach, wycieczki rowerowe wzdłuż rzeki czy relaks w plenerze, by w pełni wykorzystać najcieplejszy dzień weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather