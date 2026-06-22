Woda zalała Biały Dunajec. Dramatyczna sytuacja na zakopiance i apel władz

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2026-06-22 18:29

Gwałtowne zjawiska pogodowe spowodowały poważne podtopienia na terenie Białego Dunajca. Mieszkańcy zmagali się z wodą wlewającą się do ich domostw i budynków gospodarczych. Zakopianka stanęła w korkach przez częściowe zablokowanie i konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego.

  • Służby ratownicze z powiatu tatrzańskiego walczą ze skutkami nawałnic, które doprowadziły do podtopienia wielu lokalnych zabudowań.
  • Ratownicy skupiają się na usuwaniu szlamu z jezdni, przywracaniu dojazdów do domów oraz ciągłym wypompowywaniu wody.
  • Przejazd krajową drogą numer 47 odbywa się wahadłowo, natomiast cały region został objęty trzecim stopniem ostrzeżeń meteorologicznych i komunikatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zalane ulice w Białym Dunajcu. Mieszkańcy Podhala walczą z podtopieniami

Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne dotknęły południową Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem Białego Dunajca. Gwałtowne nawałnice sprawiły, że żywioł wdarł się na posesje i do piwnic, niszcząc mienie wielu osób. Górale starają się ratować własny dobytek, z trwogą patrząc na niepokojące prognozy pogody na najbliższe godziny.

„Przyszła taka pompa straszna. Ludzie porobili sobie odpływy, a to się wszystko zapchało i teraz spływa ulicami” – opisywał w rozmowie z reporterem Radia Eska pan Stanisław, jeden z mieszkańców Białego Dunajca. Zastępca oficera prasowego zakopiańskiej straży pożarnej, bryg. Krzysztof Leja, zaznaczył w swoich komunikatach, że służby mają pełne ręce roboty ze względu na ogrom zniszczeń. „W tej chwili trwają działania polegające na oczyszczaniu ulic, udrażnianiu dróg do posesji, wypompowywaniu wody i usuwaniu tego, co woda naniosła z posesji i piwnic” – poinformował wprost brygadier Leja.

Problemy pogodowe przełożyły się bezpośrednio na gigantyczne utrudnienia komunikacyjne w całym rejonie. Ruch na słynnej zakopiance musiał zostać ograniczony, a kierowcy podróżujący drogą krajową nr 47 muszą liczyć się z opóźnieniami.

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Wójt gminy Biały Dunajec apeluje do mieszkańców. Wydano zalecenia

Władze lokalne wezwały wszystkich przebywających na terenie gminy do zachowania maksymalnej czujności w obliczu klęski żywiołowej. Olbrzymia ilość opadów doprowadziła do niebezpiecznego wzbierania lokalnych strumieni, co skutkuje błyskawicznym zalewaniem niżej położonych terenów. Przedstawiciele samorządu poprosili obywateli o stosowanie się do kilku kluczowych zaleceń ratujących zdrowie i życie w dobie kryzysu:

  • monitorowanie sytuacji osób w podeszłym wieku, żyjących samotnie oraz sąsiadów, którym może być niezbędne wsparcie,
  • informowanie odpowiednich służb o zatkanych studzienkach, zalanych trasach oraz wszelkich niebezpieczeństwach z podaniem dokładnego adresu,
  • ochronę pojazdów, piwnic i mienia ulokowanego w niedalekiej odległości od rzek i strumieni,
  • kontrolowanie stanu rowów melioracyjnych i kratek ściekowych, o ile nie stwarza to bezpośredniego zagrożenia,
  • unikanie przebywania w rejonach wezbranych cieków wodnych,
  • powstrzymanie się od wchodzenia i wjeżdżania w strefy objęte powodzią.

Jednostki ratownicze nieprzerwanie patrolują dotknięte żywiołem obszary i odpowiadają na wezwania obywateli. Wszelkie sytuacje stanowiące bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i mienia należy natychmiast zgłaszać za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Warunki w regionie wciąż ulegają ciągłym zmianom, dlatego wójt usilnie prosi wszystkich o nieuleganie panice i dbanie o własne bezpieczeństwo.

Strażacy OSP i mieszkańcy Białego Dunajca walczą ze skutkami powodzi, wypompowując wodę i usuwając szlam z zalanych posesji, co pokazuje dramatyczną sytuację w regionie po gwałtownych nawałnicach. Więcej o akcji przeczytasz na naszym portalu.
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