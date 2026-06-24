Europejskie wojska w cieśninie Ormuz? Szef NATO zabrał głos

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-24 6:51

Europejscy członkowie NATO przygotowują się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Jak poinformował sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte, część państw rozmieszcza już swoje siły i sprzęt w pobliżu tego strategicznego szlaku morskiego. Ma chodzić m.in. o możliwość rozminowywania trasy i zapewnienia bezpiecznej żeglugi.

Mapa polityczna z bliska, przedstawiająca Cieśninę Ormuz oraz otaczające ją kraje Oman, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wyraźnie widać strategiczny szlak morski oraz miasta regionu. Więcej o roli cieśniny w bezpieczeństwie Europy przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Below The Sky/ Shutterstock

NATO szykuje wsparcie w rejonie Ormuzu. Europejskie kraje gotowe do rozminowywania szlaku

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że europejscy sojusznicy przygotowują się do wsparcia działań w rejonie cieśniny Ormuz. Według niego część państw już teraz rozmieszcza swoje zasoby w pobliżu jednego z najważniejszych szlaków morskich świata. Rutte powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że europejskie kraje mogą pomóc między innymi w rozminowywaniu akwenu i przywracaniu bezpiecznej żeglugi: „Teraz widać, jak potężni europejscy sojusznicy wstępnie rozmieszczają swoje zasoby w pobliżu Cieśniny, aby móc pomóc na przykład w rozminowywaniu” – stwierdził szef NATO. Dodał, że sojusznicy NATO wspierali również amerykańską operację przeciwko Iranowi, udostępniając swoje bazy wojskowe i infrastrukturę. Wskazał m.in. na Włochy i Rumunię, gdzie amerykańskie lotnictwo korzystało z lokalnych lotnisk.

Wcześniej Trump ponownie zarzucał Europie, że nie wsparła go w wojnie z Iranem

Wypowiedź szefa NATO pojawiła się po kolejnej krytyce ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zarzucił części europejskich państw, że nie wsparły Stanów Zjednoczonych w wystarczającym stopniu podczas konfliktu z Iranem. Jednocześnie podkreślał, że USA pozostają najważniejszym członkiem Sojuszu i od lat ponoszą największe wydatki na bezpieczeństwo Europy.

Cieśnina otwarta czy zamknięta? Iran podobno nadal blokuje część statków

Formalnie nadal obowiązuje 60-dniowe porozumienie między Waszyngtonem i Teheranem. Zakłada ono zawieszenie działań wojennych, wznowienie rozmów dotyczących programu nuklearnego Iranu i stopniowe przywracanie normalnego ruchu statków przez Ormuz. W ostatnich dniach pojawiały się sprzeczne komunikaty na temat tego, czy ruch statków został wznowiony. Organizacje morskie i przedstawiciele państw regionu informują, że żegluga wraca do normy, choć nadal obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa, a część armatorów zachowuje ostrożność. Na razie nie ma informacji o rozpoczęciu szerokiej operacji NATO. Tymczasem irańska agencja Fars podała 23 czerwca, powołując się na nieoficjalne wypowiedzi przedstawicieli wojska, że Iran przepuszcza tylko niektóre jednostki.

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