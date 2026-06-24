Europejskie wojska w cieśninie Ormuz? Szef NATO zabrał głos

NATO szykuje wsparcie w rejonie Ormuzu. Europejskie kraje gotowe do rozminowywania szlaku

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że europejscy sojusznicy przygotowują się do wsparcia działań w rejonie cieśniny Ormuz. Według niego część państw już teraz rozmieszcza swoje zasoby w pobliżu jednego z najważniejszych szlaków morskich świata. Rutte powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że europejskie kraje mogą pomóc między innymi w rozminowywaniu akwenu i przywracaniu bezpiecznej żeglugi: „Teraz widać, jak potężni europejscy sojusznicy wstępnie rozmieszczają swoje zasoby w pobliżu Cieśniny, aby móc pomóc na przykład w rozminowywaniu” – stwierdził szef NATO. Dodał, że sojusznicy NATO wspierali również amerykańską operację przeciwko Iranowi, udostępniając swoje bazy wojskowe i infrastrukturę. Wskazał m.in. na Włochy i Rumunię, gdzie amerykańskie lotnictwo korzystało z lokalnych lotnisk.

Wcześniej Trump ponownie zarzucał Europie, że nie wsparła go w wojnie z Iranem

Wypowiedź szefa NATO pojawiła się po kolejnej krytyce ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zarzucił części europejskich państw, że nie wsparły Stanów Zjednoczonych w wystarczającym stopniu podczas konfliktu z Iranem. Jednocześnie podkreślał, że USA pozostają najważniejszym członkiem Sojuszu i od lat ponoszą największe wydatki na bezpieczeństwo Europy.

Cieśnina otwarta czy zamknięta? Iran podobno nadal blokuje część statków

Formalnie nadal obowiązuje 60-dniowe porozumienie między Waszyngtonem i Teheranem. Zakłada ono zawieszenie działań wojennych, wznowienie rozmów dotyczących programu nuklearnego Iranu i stopniowe przywracanie normalnego ruchu statków przez Ormuz. W ostatnich dniach pojawiały się sprzeczne komunikaty na temat tego, czy ruch statków został wznowiony. Organizacje morskie i przedstawiciele państw regionu informują, że żegluga wraca do normy, choć nadal obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa, a część armatorów zachowuje ostrożność. Na razie nie ma informacji o rozpoczęciu szerokiej operacji NATO. Tymczasem irańska agencja Fars podała 23 czerwca, powołując się na nieoficjalne wypowiedzi przedstawicieli wojska, że Iran przepuszcza tylko niektóre jednostki.

Sonda Uważasz, jak Donald Tusk, że Rosja zaatakuje NATO w perspektywie nie lat, ale miesięcy? TAK NIE

NATO secretary general Mark Rutte welcomed the US-Iran agreement aimed at ending the war in Iran, saying the expected reopening of the Strait of Hormuz was a "massive" step forward.https://t.co/g0ZuUoBu2F pic.twitter.com/5ia9aYus4u— euronews (@euronews) June 17, 2026