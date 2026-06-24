Zderzenie auta z drezyną na przejeździe! Koszmarna awaria przyczyną?

Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Nekli. Nie żyje 30-latek

Jedna osoba zginęła w wyniku wypadku, do którego doszło we wtorek około godziny 21 na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim. Samochód osobowy zderzył się tam z drezyną. Wstrzymano ruch kolejowy na fragmencie linii łączącej Poznań i Warszawę. Asp. Adam Wojciński, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni, powiedział "Głosowi Powiatu Średzkiego: "Około godziny 21 na przej kolejowym w Nekli doszło do wypadku, niestety ze skutkiem śmiertelnym. W tym zderzeniu udział brał kierujący volkswagenem 30-latek oraz kierujący drezyną. Niestety w wyniku tego zdarzenia, uderzenia drezyny w volkswagena, 30-latek poniósł śmierć".

Awaria powodem tragedii? Nieoficjalnie mówi się o podniesionym szlabanie

Do wypadku doszło na przejeździe wyposażonym w rogatki i sygnalizację świetlną. Na miejscu pracowały służby ratunkowe. Przyczyny zdarzenia ma wyjaśnić specjalna komisja. PKP PLK podkreśla, że na razie nie ma informacji, czy w chwili zderzenia rogatki były opuszczone. Nieoficjalnie wspomniane źródło pisze, że mogło dojść do awarii infrastruktury. Podobno szlaban był podniesiony, światła ostrzegawcze przed przejazdem nie świeciły, a drezyna była niewidoczna - za ekranem akustycznym. Tych doniesień nie potwierdziły jednak dotąd służby prowadzące postępowanie. Z ustaleń portalu wynika, że do zderzenia doszło, gdy samochód wjechał na przejazd podczas przejazdu drezyny technicznej jadącej od strony Poznania w kierunku Wrześni. Portal podaje również, że rogatki miały opaść już po zderzeniu. Te okoliczności będą przedmiotem dalszego śledztwa.

Monitoring pomoże w ustaleniu przebiegu wypadku

Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy podjęli resuscytację kierowcy samochodu, jednak jego życia nie udało się uratować. Po wypadku całkowicie wstrzymano ruch pociągów na odcinku między Kostrzynem Wielkopolskim a Podstolicami. PKP PLK zaleciły przewoźnikom uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej. Utrudnienia dotknęły podróżnych korzystających z trasy kolejowej łączącej Poznań i Warszawę. Postępowanie w sprawie tragedii prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni pod nadzorem prokuratora. Przejazd kolejowy w Nekli jest objęty monitoringiem, którego zapis może pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.

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