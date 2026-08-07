Osobówka dosłownie wjechała pod ciężarówkę! Wstrząsające zdjęcia z miejsca wypadku

Wypadek w Garbatce. Potworne zderzenie trzech pojazdów

Informacja o wypadku na DK11 w Garbatce (pow. obornicki) wpłynęła do służb o godz. 11:25. Zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe oraz auto osobowe. Patrząc na zdjęcia opublikowane przez służby ratunkowe w mediach społecznościowych, aż trudno uwierzyć, że w tym zdarzeniu nikt nie zginął! Na fotografiach widnieje bowiem roztrzaskana osobówka, która znajduje się dosłownie pod potężną naczepą.

Podróżujące niewielkim autem dwie osoby, jeszcze nim przyjechała pomoc, wydostała się z wraku o własnych siłach.

- Dwie osoby podróżujące pojazdem osobowym marki Toyota trafiły do szpitala. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformował w rozmowie z „Super Expressem” mł.asp. Krzysztof Polzin z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

Jak dodał, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Poważne utrudnienia na DK11 w Garbatce

Na miejscu wypadku wciąż pracują funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, którzy prowadzą czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zabezpieczenie miejsca.

Droga krajowa nr 11 w Garbatce jest zablokowana. Służby pracują nad wprowadzeniem tam ruchu wahadłowego, który umożliwi stopniowe przywracanie przejazdu.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o stosowanie się do poleceń służb oraz zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez ten odcinek drogi, a w miarę możliwości wybieranie alternatywnej trasy.

Autor: KPP w Obornikach/ Facebook

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