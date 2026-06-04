Dramat na stacji w Warszawie. Mężczyzna zahaczony przez pociąg, walczy o życie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-04 18:34

Dramatyczny wypadek na stacji Warszawa Choszczówka! Przejeżdżający z dużą prędkością pociąg uderzył w mężczyznę stojącego zbyt blisko torów. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Poważny wypadek na stacji. Mężczyzna stał na krawędzi peronu, został zahaczony przez pociąg

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Autor: Tadeusz Mróz
Poważny wypadek na stacji. Mężczyzna stał na krawędzi peronu, został zahaczony przez pociąg
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Poważny wypadek na peronie Warszawa Choszczówka. Pociąg zahaczył mężczyznę

Do tego wypadku doszło w środę, 3 czerwca, w okolicach godziny 16.30 na białołęckiej stacji Warszawa Choszczówka. Z pierwszych relacji wynika, że 60-latek zignorował linię bezpieczeństwa i podszedł za blisko krawędzi peronu. Właśnie wtedy uderzył w niego przejeżdżający skład Kolei Mazowieckich, zmierzający w stronę Modlina. Maszyna pędziła z prędkością dochodzącą do 160 km/h.

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Walka o życie 60-latka. Służby pracowały na stacji Warszawa Choszczówka

Siła uderzenia była potężna, a mężczyzna doznał poważnych obrażeń. Gdy na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, 60-latek był nieprzytomny. Po wstępnym opatrzeniu na peronie, w ciężkim stanie przetransportowano go karetką do szpitala. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji potwierdził przyjęcie zgłoszenia o 16.30, dodając, że mundurowi wciąż badają szczegóły incydentu. Rafał Wilgusiak z PKP PLK doprecyzował, że potrącony znajdował się w strefie niedozwolonej. W akcji ratunkowej wzięły udział m.in. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i Straż Ochrony Kolei.

Zdarzenie sparaliżowało ruch pociągów na trasie Warszawa Praga – Legionowo. Pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami pociągów SKM (linie S3, S4, S40), a niektóre składy nie zatrzymywały się na stacjach Warszawa Płudy i Warszawa Choszczówka. Aby złagodzić skutki utrudnień, Warszawski Transport Publiczny wprowadził wzajemne honorowanie biletów KM i SKM. Śledczy pracują teraz nad ustaleniem wszystkich okoliczności tego wypadku.

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