Alpejski mikrokraj w centrum Europy nie ma lotniska ani kolei. Jak tam dotrzeć?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-04-20 7:21

Liechtenstein, położony w samym sercu Europy pomiędzy dobrze skomunikowanymi sąsiadami, stanowi wyjątkowy fenomen. Mimo braku własnego lotniska i bardzo ograniczonej sieci kolejowej, to niewielkie państwo kusi podróżnych malowniczymi górami, alpejską atmosferą oraz ciszą, jakiej brakuje w gwarnych ośrodkach turystycznych.

Liechtenstein
Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein
Maleńkie państwo ukryte w sercu Alp

Liechtenstein należy do najmniejszych i najmniej popularnych turystycznie krajów Europy. Usytuowany pomiędzy Szwajcarią a Austrią, bywa często omijany przez podróżnych. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, alpejski kraj wyróżnia się doskonałym poziomem życia oraz silną gospodarką. Nawet bez rozbudowanego transportu publicznego, państwo to przyciąga atmosferą spokoju i niezwykłym bezpieczeństwem.

Podróż do Liechtensteinu: jak dotrzeć?

Księstwo nie posiada na swoim terytorium żadnego lotniska. Osoby planujące wizytę najczęściej lądują w zagranicznych portach, na przykład w szwajcarskim Zurychu. Z lotniska do Liechtensteinu turyści zazwyczaj kontynuują podróż autobusem lub wynajętym samochodem. Mimo pozornych niedogodności, transport jest niezwykle sprawny, a krótki dystans pozwala na szybki dojazd do celu.

Transport w Liechtensteinie: dlaczego pociągi nie dominują?

Ciekawostką jest również brak narodowego przewoźnika kolejowego. Chociaż przez kraj przebiega szlak kolejowy, jest on zarządzany przez austriackie koleje (ÖBB) i obsługuje zaledwie kilka stacji. Z tego powodu głównym środkiem komunikacji w państwie pozostają autobusy i samochody osobowe.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Daj dziś czadu i zdobądź 8/10
Pytanie 1 z 10
10 kwietnia dotarła do nas koszmarna wiadomość o śmierci Jacka Magiery. Ile razy zdobył on mistrzostwo Polski (zarówno jako zawodnik, jak i trener)?

Atrakcje Liechtensteinu: natura i alpejski klimat zamiast lotnisk

Brak własnego lotniska i minimalna obecność kolei w Liechtensteinie są z nawiązką rekompensowane przez dziewiczą przyrodę i spektakularne górskie panoramy. Zarówno stolica, Vaduz, jak i mniejsze osady oferują turystom niesamowite widoki oraz liczne górskie atrakcje. Wielu odwiedzających uważa, że brak masowej infrastruktury transportowej jedynie potęguje unikalny, spokojny urok tego kraju.

