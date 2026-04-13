Hotele nad Bałtykiem padają jeden po drugim! Niepokojący trend w kurortach

Pełne hotele, puste konta – paradoks nad Bałtykiem

Z pozoru wszystko wygląda idealnie: tłumy turystów, pełne restauracje, brak wolnych pokoi w sezonie. Jednak – jak opisuje watson.de – za kulisami sytuacja jest dramatyczna. Hotele na Uznamie zamykają się mimo wysokiej frekwencji, a powodem są rosnące koszty prowadzenia działalności. Energia, żywność i wynagrodzenia drożeją szybciej, niż właściciele mogą podnosić ceny. W efekcie nawet świetnie obłożone obiekty generują straty.

Lars Schwarz, szef niemieckiego związku hotelarzy i gastronomów (Dehoga), mówi wprost: „To prawdopodobnie najtrudniejszy rok od czasu zjednoczenia Niemiec”.

Fala bankructw: od luksusowych hoteli po rodzinne pensjonaty

W ostatnich miesiącach zamknięto m.in. pięciogwiazdkowy Usedom Palace w Zinnowitz – legendę regionu z 125-letnią historią. W marcu upadłość ogłosił także rodzinny hotel Kaliebe w Trassenheide. Oba przypadki szeroko opisywały niemieckie media, podkreślając, że to nie są jednostkowe incydenty, lecz element większego trendu.

Problemy nie dotyczą wyłącznie Uznamu. Jak informuje portal infranken.de, na Rugii zamknięto prestiżowy Aedenlife Hotel & Resort, a w Stralsundzie upadł historyczny Scheelehof. Wiele z tych obiektów to rodzinne biznesy prowadzone od pokoleń – dziś nie są w stanie udźwignąć kosztów.

Koszty rosną, goście oszczędzają – śmiertelna kombinacja

Choć liczba turystów wróciła do poziomu sprzed pandemii, ich wydatki spadły nawet o 20%. Goście częściej wybierają tańsze opcje, rzadziej jedzą w restauracjach, a pobyty skracają. Branża mówi o „pełnych plażach i pustych kasach”.

Dodatkowo niemieckie media wskazują na inne czynniki:

konkurencja tańszych hoteli po polskiej stronie Bałtyku,

brak pracowników,

wysokie podatki i biurokracja,

niepewność gospodarcza i spadek siły nabywczej Niemców.

Największy hotelowy kryzys od lat – i to nie koniec

Cytowani przez "Berliner Kurier" eksperci ostrzegają, że fala upadłości może się dopiero rozpędzać. Wiele hoteli działa „na granicy”, a każdy kolejny wzrost kosztów może być dla nich ciosem ostatecznym. Lars Schwarz z Dehogi podkreśla, że politycy skupiają się na statystykach noclegów, ignorując realne problemy przedsiębiorców.

Jednocześnie branża liczy, że część obiektów znajdzie nowych inwestorów – popyt na turystykę nad Bałtykiem wciąż jest wysoki. Jednak nie zmienia to faktu, że nadmorskie kurorty przechodzą największą transformację od dziesięcioleci.

Czy niemiecki Bałtyk czeka „czarna przyszłość”?

Jeśli trend się utrzyma, krajobraz turystyczny regionu może zmienić się nie do poznania. Eksperci mówią o „wykrwawianiu się” rodzinnych biznesów i przejmowaniu rynku przez duże sieci – o ile same przetrwają, bo nawet największy operator w Europie, Revo Hospitality Group, ogłosił niedawno upadłość, co dotknęło kolejne hotele w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Niemieckie wybrzeże Bałtyku stoi dziś przed poważnym kryzysem. Choć turystów nie brakuje, rosnące koszty i spadające wydatki gości doprowadzają do zamknięć nawet najbardziej znanych hoteli. To zjawisko, które może na lata zmienić oblicze regionu – i które bacznie obserwują również polskie kurorty po drugiej stronie granicy.

