Twierdza Gdynia zdobyta po raz drugi! Mamy dużo zdjęć kibiców z meczu Arka - Jagiellonia

Konrad Marzec
2026-04-19 23:52

Arka Gdynia o utrzymanie, Jagiellonia Białystok o mistrzostwo Polski - niedzielne spotkanie w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy miało olbrzymi ciężar gatunkowy. Pogrążona w kryzysie "Jaga" przyjechała do beniaminka, aby odzyskać pozycję wicelidera i to jej się udało. Zdjęcia kibiców z meczu Arka - Jagiellonia znajdziecie w tym materiale.

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok: Zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy
Galeria zdjęć 62

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok 0:3 (9', 38' Imaz, 73' Bazdar)

Arka Gdynia: Grobelny - Zator (78' Espiau), Hermoso, Marcjanik, Gojny - Nguiamba (78' Perea), Jakubczyk - Kubiak (87' Szysz), Kerk (78' Navarro), Kocyła (65' Rusyn) - Gutkovskis

Jagiellonia Białystok: Abramowicz - Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia - Romanczuk, Mazurek (87' Kozłowski) - Pozo (79' Zalewski), Imaz (71' Leiva), Szmyt (87' Stavros) - Pululu (71' Bazdar)

Sędzia: Wojciech Myć

Widzów: ok. 11 tysięcy

Niezwykle ważny mecz w Gdyni. Relacja z 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy

9 ostatnich meczów i tylko 1 zwycięstwo (2:1 z GKS-em Katowice) - Jagiellonia Białystok jest w kryzysie i nie ma co się oszukiwać. W lepszych humorach do niedzielnego spotkania przystępowali "Arkowcy". Wygrana z Zagłębiem Lubin i remis w Krakowie z Cracovią dały cenne punkty w walce o utrzymanie. Mimo to, Arka Gdynia nadal znajdowała się w strefie spadkowej, więc triumf nad "Jagą" był potrzebny jak tlen. Fani z województwa pomorskiego liczyli, że twierdza w Gdyni nie zostanie zdobyta przez drużynę, prowadzoną przez Adriana Siemieńca.

To jednak kibice z Białegostoku mieli powody do radości. Już w 9. minucie Imaz wykorzystał ponownie akcji i zagranie Pululu. Na trafienie Hiszpana mógł odpowiedzieć Vladislavs Gutkovskis, ale jego uderzenie obronił Abramowicz. To nie był dzień Łotysza. Jeszcze w pierwszej połowie rosły napastnik nie trafił do bramki z najbliższej odległości. W tej sytuacji przegrał sam ze sobą. Zamiast wyrównania, było 2:0 dla Jagielloni. Kolejna akcja duetu Pululu - Imaz przyniosła dwubramkowe prowadzenie przyjezdnym. Hiszpan stał się najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy.

Po przerwie trzecie trafienie dołożył rezerwowy Bazdar. Arka przegrała drugi mecz w tym sezonie u siebie i jej sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Z kolei Białostoczanie nadal wywierają presję na prowadzącym Lechu Poznań. Wygrana w Gdyni sprawiła, że część kibiców odetchnęła z ulgą. Zapowiada się ekscytująca walka o tytuł, która może się rozstrzygnąć nawet w ostatniej kolejce.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami kibiców i zawodników z meczu Arka - Jagiellonia. Autorem jest Marcin Gadomski z "Super Expressu"!

