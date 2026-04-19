Tusk i Macron spotkają się w Gdańsku. W tle rozmowy o bezpieczeństwie Europy

Szczyt w Gdańsku. Spotkanie Tuska i Macrona

Wydarzenie to będzie pierwszym takim szczytem od czasu podpisania 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu o pogłębionej współpracy między oboma krajami. Dokument obejmuje szeroki zakres zagadnień – od spraw militarnych, przez gospodarkę i naukę, po kulturę – i przewiduje m.in. wzajemne gwarancje bezpieczeństwa oraz wspólne działania w obszarze przemysłu obronnego i przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.

Nowe święto i symboliczne wydarzenia

Poniedziałek będzie jednocześnie pierwszym dniem obchodów ustanowionego w traktacie Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że porozumienie z Nancy otworzyło nowy etap relacji między krajami i wzmocniło ich współpracę.

- Obchodząc po raz pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, wierzymy, że silne historyczne fundamenty naszych stosunków dwustronnych oraz wspólna wizja będą nadal wzmacniać naszą przyjaźń i współpracę na rzecz dobra obywateli obu krajów - dodało MSZ.

W ramach szczytu przewidziano również udział obu przywódców w wydarzeniach o charakterze symbolicznym. Tusk i Macron złożą kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, odwiedzą Europejskie Centrum Solidarności oraz wezmą udział w ceremonii wręczenia Nagrody Bronisława Geremka, przyznawanej za wkład w relacje polsko-francuskie.

Zaplanowano także wspólne wystąpienie dla mediów, a w wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele kluczowych resortów obu państw, m.in. spraw zagranicznych, obrony, energii i kultury.

Bezpieczeństwo i sytuacja międzynarodowa w centrum rozmów

Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, główne tematy rozmów obejmą relacje bilateralne, kwestie bezpieczeństwa w Europie oraz współpracę w ramach sojuszy, w tym relacje transatlantyckie.

W Gdańsku prezydentowi Francji towarzyszyć będą przedstawiciele francuskiego rządu, w tym ministrowie odpowiedzialni za obronę, dyplomację, kulturę i energetykę.

Premier Donald Tusk podkreślił wcześniej, że w obliczu rosnących napięć na świecie – w tym konfliktu na Bliskim Wschodzie i zmian w polityce USA wobec Europy – kluczowe jest utrzymanie stabilnych relacji zarówno z Waszyngtonem, jak i partnerami europejskimi.

Zaznaczył również, że jednym z głównych tematów rozmów z Macronem będzie współpraca w zakresie bezpieczeństwa oraz budowanie silnej i suwerennej Europy, zdolnej do wspólnej odpowiedzi na zagrożenia, w tym rosyjską agresję na Ukrainę.

Szef rządu dodał, że zaprosił francuskiego prezydenta do Gdańska także z powodów symbolicznych – chciał pokazać odbudowę miasta po II wojnie światowej, co ma nawiązywać do planowanej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się tam w czerwcu.

