Wybuch instalacji w kamperze. Dwie osoby trafiły do szpitala. Kobieta ciężko poparzona

W Łebie doszło do wybuchu w kamperze, w wyniku którego dwie osoby zostały ranne.

Eksplozja ogrzewania w pojeździe była tak silna, że powybijała szyby, raniąc parę około 50-letnią.

Poszkodowanych przetransportowano do szpitali.

Wybuch w kamperze w Łebie. Dwie osoby ranne, na miejsce przyjechali strażacy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Łebie przy ul. Turystycznej około godziny 11:30. W zaparkowanym kamperze, z nieznanych na razie przyczyn, eksplodował system ogrzewania. Siła wybuchu była na tyle duża, że z pojazdu wypadły szyby. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej, które zabezpieczały teren i prowadziły działania.

W wyniku zdarzenia ucierpiała para około 50-letnich osób, która przebywała w kamperze.

Śledczy ustalają przyczynę zdarzenia w Łebie

- Poszkodowany został mężczyzna z poparzeniem twarzy oraz kobieta z poparzeniami około 50 proc. ciała. Na miejscu zadysponowane były również dwie karetki pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowaną kobietę do szpitala w Gryficach. Natomiast mężczyzna został przetransportowany karetką do szpitala w Słupsku - mówi mł. bryg. Marcin Elwart ze straży pożarnej w Lęborku w rozmowie z Radiem Eska.

Przyczyny zdarzenia będą ustalane przez policję.

Pożar autobusu na Wawrze