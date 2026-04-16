Sanatoria w Polsce po lupą kuracjuszy

Sanatoria w Polsce od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Dla wielu osób to nie tylko szansa na poprawę zdrowia, ale też moment wytchnienia, zmiany otoczenia i regeneracji sił. Turnusy są oblegane, a lista chętnych bywa długa.

Jednak obok pozytywnych opinii coraz częściej pojawiają się też głosy krytyczne. Kuracjusze zwracają uwagę, że rzeczywistość na miejscu nie zawsze odpowiada ich oczekiwaniom. Wskazują m.in. na wyraźne podziały między osobami korzystającymi z różnych form finansowania oraz na jakość posiłków, która ma pozostawiać wiele do życzenia.

Podziały w polskich sanatoriach

W ostatnim czasie o podziałach w polskich sanatoriach pisał m.in. portal Fakt, który powołał się na relację jednej z kuracjuszek, która wywołała burzę po wpisie w mediach społeczenościowych. Kobieta opisała swój dawny pobyt w jednym z sanatoriów w Sopocie. Z jej wspomnień wynika, że osoby skierowane na leczenie w ramach ZUS miały korzystać z osobnej części stołówki, odseparowanej od pozostałych gości przebywających w ośrodku z ramienia NFZ. To właśnie ten obraz wzbudził największe poruszenie. Dla wielu komentujących nie był to zwykły podział organizacyjny, ale sytuacja, która mogła budzić poczucie wykluczenia.

Kiedyś byłam w sanatorium z ZUS w Sopocie w MSW nie pamiętam adresu. Wszyscy z ZUS mieliśmy osobną stołówkę oddzieloną przezroczystą ścianą od ludzi po drugiej stronie. Nie piszcie, że to nieprawda, że jedzenie jest inne. Było to jakiś czas temu, ale było. Czuliśmy się wszyscy jak ludzie gorszego sortu. Przykro to wyglądało, ale nikt nie miał nic do powiedzenia - opisywała kuracjuszka w mediach społecznościowych, cytuje portal Fakt.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Turnusy w ramach NFZ i ZUS dzielą kuracjuszy?

Turnusy sanatoryjne finansowane przez NFZ i ZUS od lat budzą pytania o równe traktowanie kuracjuszy. Choć w teorii każdy pobyt ma służyć temu samemu - poprawie zdrowia i regeneracji - w praktyce pacjenci coraz częściej zwracają uwagę na widoczne różnice. Mowa nie tylko o standardzie pokoi czy zakresie świadczeń, ale także o codziennych aspektach, takich jak organizacja posiłków. To właśnie te elementy sprawiają, że część kuracjuszy ma poczucie podziału na lepszych i gorszych.