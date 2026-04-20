Zastrzelił psa swojej sąsiadki! Roztrzęsiona kobieta zgłosiła sprawę na policję

Dawid Piątkowski
2026-04-20 7:53

Szokujące sceny na Pomorzu! 52-letni mężczyzna miał zastrzelić psa swojej sąsiadki z wiatrówki. Do tragedii doszło w nocy 14 kwietnia w jednej z miejscowości w gminie Łęczyce. Zwierzę nie przeżyło. Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Śledczy szybko zatrzymali podejrzanego. Ten usłyszał już zarzuty.

  • W gminie Łęczyce doszło do wstrząsającego zdarzenia – 52-latek zastrzelił psa sąsiadki z wiatrówki.
  • Mężczyzna został zatrzymany, a broń zabezpieczona. Grozi mu do 3 lat więzienia.
  • 52-latek usłyszał zarzuty. Jakie konsekwencje czekają sprawcę tego okrutnego czynu?

Strzał do psa w środku nocy! 52-latek zatrzymany przez policję

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia w jednej z miejscowości na terenie gminy Łęczyce. Zgłoszenie wpłynęło w nocy. Na miejsce skierowano patrol z Gniewina, który natychmiast podjął interwencję. Z relacji właścicielki wynikało, że jej sąsiad miał oddać strzał z wiatrówki do psa rasy szpic miniaturowy, doprowadzając do jego śmierci.

- Policjanci z Gniewina szybko ustalili i zatrzymali wskazanego 52-latka. Następnie przeprowadzili przeszukanie, w trakcie którego ujawnili i zabezpieczyli wiatrówkę, którą miał posłużyć się mężczyzna - informują funkcjonariusze.

Zarzuty dla 52-latka. Grozi mu więzienie za zabicie psa

Na miejscu zdarzenia pracował technik kryminalistyki oraz policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz materiał dowodowy, który posłuży w dalszym postępowaniu.

- Zatrzymany został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W czwartek po południu doprowadzony został przez policjantów do wejherowskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania uśmiercenia psa. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności - dodają policjanci.

Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
