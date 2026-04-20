Nocna strzelanina w Iowa City. Ranni studenci miejscowego uniwersytetu, jedna osoba jest w stanie krytycznym

Strzelanina na Pedestrian Mall w Iowa City. Wśród rannych są studenci

Pięć osób odniosło obrażenia w wyniku użycia broni palnej w amerykańskim Iowa City. Wśród poszkodowanych jest troje studentów.

Do krwawych wydarzeń doszło na znanym deptaku Pedestrian Mall. Służby wciąż nie ujęły strzelców.

Jeden z poszkodowanych walczy o życie w szpitalu.

W niedzielę, 19 kwietnia, w Iowa City doszło do groźnego incydentu z użyciem broni, w wyniku którego rannych zostało pięć osób, w tym troje studentów University of Iowa. Do zdarzenia doszło na popularnym deptaku Pedestrian Mall. Policja prowadzi intensywne działania, aby ustalić sprawców. Jedna z ofiar znajduje się w stanie ciężkim, natomiast pozostałe cztery osoby są w stanie stabilnym.

Śledczy ustalili, że strzały padły nad ranem podczas bójki z udziałem większej grupy osób w pobliżu kampusu. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia. Nagrania z monitoringu wskazują, że z incydentem może mieć związek pięć osób, jednak do niedzielnego popołudnia nie doszło do żadnych zatrzymań.

Świadkowie relacjonują, że po wystrzałach w okolicy wybuchła panika, a ludzie zaczęli w popłochu uciekać.

– Usłyszałam dwa strzały, potem nastąpiła krótka przerwa i padły kolejne – powiedziała w rozmowie z dziennikiem „The Gazette” Leah Rauch. Opisywała ucieczkę tłumu z miejsca zdarzenia.

Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę, że choć po zamknięciu lokali w tej okolicy zdarzają się sprzeczki, nigdy wcześniej nie dochodziło do tak poważnych incydentów. Władze uczelni potwierdziły, że wśród rannych są trzy osoby studiujące na University of Iowa.

Masakra w Shreveport w Luizjanie. Sprawca zabił własne dzieci

Tego samego dnia w Shreveport w stanie Luizjana doszło do jeszcze bardziej dramatycznych wydarzeń. W wyniku strzelaniny zginęło tam ośmioro dzieci, w tym siedmioro będących dziećmi sprawcy. Napastnik został zastrzelony przez policję, a kilka innych osób odniosło obrażenia.

